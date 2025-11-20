Karla Bacigalupo no pudo acceder de manera directa al top30 del Miss Universo, ya que no consiguió el primer lugar de las votaciones digitales conocidas como la ‘People’s Choice’. La cuenta oficial de Instagram del certamen publicó los resultados finales, recordando que la candidata con mayor número de votos avanzaría automáticamente a la siguiente ronda del concurso en Tailandia, que se realizará hoy, jueves 20 de noviembre (Horario de Latinoamérica).

Esto provocó que las campañas de seguidores se intensificaran en todo el mundo, alentando a los usuarios a votar en internet por su candidata favorita. En esta edición, la peruana Karla Bacigalupo no alcanzó el primer lugar. La ganadora fue la candidata de Paraguay, Yannina Gómez, quien obtuvo 2 millones y medio de votos y aseguró su pase al top30 del Miss Universo.

Miss Paraguay consiguió el boleto al top30 del miss Universo. Foto: Instagram.

Karla Bacigalupo fuera del top30 del Miss Universo por votación del público

Si bien Karla Bacigalupo no obtuvo el primer lugar de la ‘People’s Choice’, que otorgaba el pase directo al top30 del Miss Universo 2025, la peruana ahora buscará clasificar a esta instancia sobre el escenario y por decisión del jurado, en la gala que se realizará hoy, jueves 20 de noviembre, en Tailandia.

La ganadora del voto popular fue la representante de Paraguay, quien superó ampliamente a la candidata de Filipinas, quien se quedó con el segundo lugar tras obtener 2 millones de votos.

Yaninna Gómez Ojeda (Paraguay): 2.455.881 votos

Ma. Ahtisa Manalo (Filipinas): 2.003.608 votos

Tangia Zaman Methila (Bangladés): 1.963.341 votos

Inna Moll (Chile): 673.366 votos

Ceren Arslan (Turquía): 562.636 votos

Dorcas Dienda (Congo): 420.364 votos

Fatima Bosch (México): 320.224 votos

Nguyen Huong Giang (Vietnam): 204.071 votos

¿Quién es Karla Bacigalupo, candidata de Perú en el Miss Universo?

Karla Bacigalupo es actriz y modelo peruana de 33 años. Nació en Lima el 26 de diciembre de 1991. Aparte de su faceta como modelo, es activista y promueve el arte como herramienta para visibilizar la salud mental.

En cuanto a su formación profesional, la reina de belleza cuenta con estudios de Administración y Gestión de empresas por la Universidad de Lima. Además de cursos en la Universidad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, país donde radicó varios años para formarse como actriz.