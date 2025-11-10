Alejandra Baigorria compartió con sus más de 4.1 millones de seguidores en Instagram un emotivo video donde relata, uno a uno, cada uno de sus logros. La 'Rubia de Gamarra' narra con argullo cómo, con esfuerzo, ha ido alcanzando cada reto que se ha propuesto en la vida.

Desde fundar su marca de ropa, tener su propio salón de belleza, publicar un libro y ser reconocida internacionalmente. Sin embargo, la empresaria hizo una pausa para confesar que aún le falta cumplir el sueño de ser mamá, tal como lo ha expresado en varias ocasiones, al punto de tomar la decisión de congelar sus óvulos para cuando llegue el momento.

¿Qué sueño le falta cumplir a Alejandra Baigorri?

El momento más emotivo del video llegó cuando Alejandra Baigorria mostró su lado más vulnerable y confesó: Un día soñé ser mamá… esta historia continuará. Porque los sueños se trabajan, los sueños se manifiestan, los sueños se luchan. Soñar no cuesta nada", aseguró.

El reel ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes la llenaron de elogios y felicitaciones por ser "inspiración total" y "un ejemplo a seguir". Su esposo, Said Palao, también se hizo presente con un tierno mensaje: "Siempre orgullo de ti, mi amor. Te amo mucho".

¿Qué logros ha alcanzado Alejandra Baigorria?

En reel compartido en su cuenta de Instagram, Alejandra Baigorria cuenta: "Un día soñé tener mi marca de ropa con mi propio nombre, hace 16 años lo logré. Un día soñé estar en una tienda por departamentos, hoy día estoy en más de 16 Ripley con AB. Un día soñé tener mi propio salón de belleza y hoy tengo 'D'art salón'".

El video continúa con la rubia relatando que hoy celebra estar "a punto de ser la primera team elite de Perú en una empresa norteamericana". Y, aunque en su momento fue criticada, Alejandra Baigorria cuenta con orgullo que "un día soñé casarme" y hoy es feliz junto a su esposo Said Palao. "Un día soñé tener mi propio perfume, hoy tengo dos", agregó.