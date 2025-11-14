Thamara Medina, la hermana de Alejandra Baigorria, rompió su silencio públicamente luego de publicar una serie de videos en sus redes sociales donde compartió detalles impactantes sobre su niñez. En dichos registros, la joven modelo expuso episodios difíciles de su vida familiar, marcados —según sus palabras— por el miedo, el maltrato y la indiferencia.

Las declaraciones generaron una fuerte polémica, especialmente por las referencias implícitas al presunto problema con el alcohol que habría enfrentado su madre, Verónica Alcalá. La controversia llegó a medios de espectáculos, como el programa ‘Amor y fuego’, donde la joven fue abordada por un reportero y ofreció una respuesta escueta pero contundente: “Ya dije todo”.

Thamara Medina se pronuncia sobre videos donde habla de su infancia

En medio del revuelo, el equipo del programa ‘Amor y fuego’ se acercó a Thamara Medina para obtener una declaración directa sobre la situación. Cuando el reportero le preguntó por qué había cambiado de postura tras disculparse con su madre, ella respondió de manera escueta pero firme: “Ya dije todo”.

Pese a la insistencia del periodista, quien le recordó que Alejandra Baigorria había pedido mantener los problemas dentro del ámbito familiar, Thamara optó por el silencio y se retiró del lugar acompañada de su padre, sin brindar más comentarios. Su actitud fue interpretada por algunos como una reafirmación de todo lo que expresó en sus redes sociales.

¿Qué había dicho Thamara Medina en los videos sobre su madre?

El conflicto familiar entre Thamara Medina y su madre, Verónica Alcalá, tomó notoriedad pública hace varias semanas, cuando la joven decidió contar su historia a través de Instagram. En uno de los videos más compartidos, describió con detalle los años más duros de su infancia.

“Es la historia de una niña que creció rodeada de violencia, gritos y silencios, en una casa donde el miedo era más constante que el amor", narró la hermana de Alejandra Baigorria en un emotivo video que rápidamente se viralizó.

Estas palabras impactaron a los seguidores de la figura pública y reavivaron las especulaciones sobre la estabilidad de su entorno familiar. Aunque días antes Thamara había publicado un comunicado en el que expresaba afecto hacia su madre y la perdonaba, luego volvió a generar controversia al difundir los citados videos, revelando un trasfondo más doloroso de lo que muchos imaginaban.