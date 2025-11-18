La actriz Macla Yamada vivió una noche inolvidable tras ser seleccionada para acompañar a Shakira en la tercera fecha en lima del tour 'Las mujeres no lloran', realizada en el Estadio Nacional, la noche del martes 18 de noviembre. En pantalla gigante, los cientos de asistentes al concierto de la barranquillera pudieron observar que, durante el icónico segmento 'Camina con la loba', la conocida conductora de un podcast local se mostró completamente feliz por caminar a escasos pasos de la intérprete de 'Ciega, sordomuda'.

En las imágenes difundidas por Rick La Torre, primero en dar a conocer la noticia, se observa a Yamada caminando al lado derecho de Shakira, mientras que la influencer Merly Morello lo hace en el lado izquierdo. Detrás de ambas, en segunda fila, aparece la bailarina de ballet Ale Morey.

Macla Yamada camina en primera fila durante concierto de Shakira en Lima

La participación, en primera fila, de Macla Yamada fue celebrada en redes sociales y, especialmente, por los seguidores de Ouke. Además, su participación, junto a otras conocidas influencers y personalidades peruanas, marcó una notable diferencia respecto a las dos anteriores fechas. En esta oportunidad, las elegidas sí cumplieron estrictamente con las reglas de la producción del concierto de Shakira y, en ningún momento, se retiraron los lentes negros.

Como se recuerda, en las fechas del del 15 y 16 de noviembre, más de una influencer peruana se retiró las gafas oscuras, acción que fue duramente criticada en redes sociales por romper el protocolo, así como el gesto de Susy Díaz, quien abrazó a Shakira minutos antes de iniciar el show. En esta oportunidad, el 'Camina con la loba' fue impecable.

¿Qué influencers caminaron con Shakira en su último concierto en Lima?

Según información compartida en redes sociales, las personalidades peruanas seleccionadas para caminar en la última fecha del concierto de Shakira fueron: Macla Yamada, Pía Copello, Anna Carina, Rebeca Escribens, Natalia Salas, Zully, Ale Morey, Cielo Torres, entre otras.

El segmento 'Camina con la loba' se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la gira 'Las mujeres ya no lloran'. La dinámica consiste en que Shakira invite a diversos personajes destacados de cada país que visita a acompañarla en un recorrido desde el backstage hasta el escenario, segundos antes de interpretar sus más grandes éxitos.