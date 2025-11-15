Shakira en Lima 2025: horarios, accesos, entradas, setlist y guía completa para su concierto en el Estadio Nacional
Shakira regresa a Lima en 2025 con un esperado concierto en el Estadio Nacional. Revisa aquí los horarios oficiales, las rutas de acceso recomendadas, el posible setlist y todos los detalles logísticos para disfrutar sin contratiempos del show de la artista colombiana.
Shakira inicia este sábado 15 de noviembre la primera de sus tres fechas en Lima como parte de su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. La cantante colombiana llegó a la capital peruana la madrugada del 14 de noviembre en un vuelo privado junto a su equipo, lista para los preparativos de uno de los conciertos más esperados del año.
Tras agotar entradas para el 15 y 16 de noviembre, la artista confirmó una tercera y última fecha en Lima: el 18 de noviembre en el Estadio Nacional. Sin embargo, todavía quedan algunas localidades disponibles para el primer show, según la web de Teleticket. Aquí te dejamos una guía completa con horarios, accesos, rutas y el posible setlist del espectáculo.
¿A qué hora ingresar al Estadio Nacional para el concierto de Shakira?
Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 4:00 p. m., según informó Master Live en sus redes sociales. La producción recomienda llegar con anticipación para evitar demoras en el ingreso debido a la alta afluencia de público. El concierto está programado para iniciar a las 8:30 p. m., por lo que se sugiere calcular el tiempo de traslado y revisar previamente la puerta asignada en la entrada.
Puertas de accesos para el concierto de Shakira en el Estadio Nacional
El ingreso al Estadio Nacional dependerá estrictamente de la zona adquirida. Estas son las rutas oficiales:
- Tribuna Occidente 1 – 2: ingreso por Jr. Manuel Corpancho y Jr. Saco Oliveros. Puertas: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.
- Tribuna Norte: acceso por Vía Expresa y calle José Díaz. Puertas: 12, 14 y 16.
- Tribuna Oriente 1 – 2: ingreso por Vía Expresa. Puertas: 19, 20, 21, 24, 25 y 26.
- Campo A – Derecha: ingreso por Jr. Saco Oliveros, puerta 34.
- Campo A – Izquierda: ingreso por Vía Expresa, puerta 27.
- Campo B – Derecha: ingreso por puerta 9, Jr. Manuel Corpancho.
- Campo B – Izquierda: acceso por puerta 18, Vía Expresa.
¿Quedan entradas para el concierto de Shakira en Lima?
Sí. Aunque las dos primeras fechas se agotaron rápidamente, aún quedan algunas entradas para el 15 de noviembre, específicamente para:
- Campo A Derecha: 795.00 soles
- Campo B: 568.00 soles
En el siguiente enlace puedes ver las últimas localidades para la nueva fecha del 18 de noviembre: Teleticket.
Recomendaciones para asistir al concierto de Shakira en El Estadio Nacional
Posible setlist para el concierto de Shakira en Lima 2025
- La fuerte
- Girl Like Me
- Las de la intuición / Estoy Aquí
- Empire / Inevitable
- Te felicito
- TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Addicted to you / Loca
- Soltera
- Cómo dónde y cuándo
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Poem to a Horse
- Objection
- Suerte
- Waka Waka (Esto es África)