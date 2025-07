La llegada de ‘Locos de amor: mi primer amor’ al cine ha generado un fuerte debate en las redes sociales. Todo empezó cuando se dio a conocer que la película juvenil llevó solo a 3500 personas en su estreno, a pesar de que le dieron más de 100 salas. Una de las críticas más virales se dio desde el pódcast conducido por Daniel Marquina, Macla Yamada y Carlos Orozco, quien cuestionó el filme y a Bruno Ascenzo, uno de los guionistas. Sin embargo, Thiago Vernal, parte del elenco y uno de los productores, no se quedó callado.

Thiago Vernal defiende su película y le manda mensaje a Macla Yamada



A través de su cuenta de Instagram, Thiago Vernal lamentó la cruel crítica que escuchó en Ouke. “Es muy cierta la frase de que el peruano, el enemigo de un peruano, es otro peruano. Qué mala onda que en un medio tan pequeño nos metamos cabe entre nosotros, ya que nos dedicamos de alguna manera a lo mismo: entretener. Ya sea en un pódcast o en una película, la crítica es sumamente importante y necesaria, pero siempre con respeto. ¿Por qué tirar mie***? No habría problema en criticar la película desde lo que vieron, pero ni siquiera se dieron el tiempo de verla. Puro Morbo”, indicó.



Asimismo, se refirió a Macla Yamada, quien también es parte del gremio actoral. “Comparto mi opinión porque en este video veo periodistas y a una compañera que también es actriz, que me ha visto crecer en este medio desde que tengo 12 años y ver la facilidad con la que pueden hablar mal de un proyecto hecho con mucho esfuerzo, decepciona. De ahí se preguntan, ¿por qué no tenemos industria?”, concluyó.

La dura crítica de Carlos Orozo a la película 'Locos de amor 4'

El lunes 30 de junio, Carlos Orozco expresó su descontento respecto al trabajo artístico de Bruno Ascenzo, afirmando que, aunque lo considera una persona admirable, no debería involucrarse en el cine. “Bruno debe ser un pata de la ptm, pero que al cine no se meta. Se lo dije a Valladares, pero no me hizo caso”, comentó el youtuber.



En otro momento, Orozco aclaró que no tiene una animosidad personal hacia Ascenzo, pero enfatizó que el cine peruano necesita distanciarse de su influencia. “No tengo nada personal contra ti, pero el cine peruano necesita liberarse de ti”, destacó. También hizo hincapié en la difícil situación económica que enfrenta la productora Tondero, advirtiendo: “Sé de buena fe que los números no andan bien. No se la jueguen así”.