Shakira puso a cantar a todos con éxitos como 'La tortura' y 'Hips don't lie'. Foto / Elvis Cairo | Elvis Cairo / URPI-LR

Shakira puso a cantar a todos con éxitos como 'La tortura' y 'Hips don't lie'. Foto / Elvis Cairo | Elvis Cairo / URPI-LR

La tarde caía en el estadio Nacional y los fanáticos empezaban a llegar. No se jugaba un partido de fútbol, pero el grito se empezó a escuchar. Era la llamada de la manada que se hacía presente. La loba ya estaba aquí. Shakira volvió para encontrarse con su público.

Los años pasan, pero la música queda en la memoria. Pueden aparecer nuevas canciones y otros continuar escuchando con las que crecieron. Mientras siguen llegando más artistas, la frase "Perú es clave" sigue tomando fuerza. La noche del 16 de noviembre no iba a ser ajeno a estos acontecimientos.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

Las luces se apagaron y el público empezó a encenderse. Faltaban pocos minutos para que sean las 8:30 p.m. y Shakira haga su ingreso triunfal. Las pantallas empezaron a proyectar y al unísono estallido del público, la cantante colombiana apareció con los lentes y vestimenta que la caracteriza en una caminata junto a varios influencers como: Miranda Capurro, Flavia Laos, Francisca Aronsson, Giacomo Benavides, Fiorella Cayo, Mayra Goñi, Luana Barrón, Zumba, quien aparece en todos lados, entre otros para poder empezar esta gala.

'La fuerte' abrió el camino de esta gira. Los celulares se iluminaron y con mucha nostalgia empezaron a cantar. Rápidamente empezó a sonar 'Girl Like Me', 'Las de la intuición', 'Inevitable', 'Te felicito' y 'TQG, el público no lo podía creer. La espera tuvo su recompensa y como mencionaban en la previa del concierto, "los pequeños que crecieron con sus canciones ya podían pagarse un regalo como este para verla en vivo".

Seguidamente, la cantante colombiana siguió con 'Acróstico', 'La bicicleta', 'La tortura' y 'Hips don't lie', era un frenesí total. A pesar de haber esperado por horas, guardaron las energías para cantar a todo pulmón cada canción.

Asimismo, nuestro talento peruano no podía estar ausente en este evento. Fue así que acompañó la Orquesta Filarmónica de Lima, quienes estuvieron en la primera, segunda y estarán en la tercer fecha.

Nostalgia

Las canciones están para cantarlas, recordarlas, escucharlas, pero también para dedicarlas. Muchos, con la nostalgia de las diferentes circunstancias de la vida sabían que este momento llegaría. Al igual que ellos, Shakira también lo conocía, es por eso que agradeciendo a su público por hacerla sentir tan querida, cantó 'Antología'. Junto a otras canciones, también estuvieron 'Chantaje', 'Monotonía', 'Loca', 'Soltera', 'Pies descalzos', entre otras.

De la misma manera, Shakira reconoció estar feliz con el público peruano. "Cómo están siendo estos conciertos aquí en Lima. Esto es un regalo, la vida tiene formas de recompensarlo a uno y este es uno de ellos. Saben que lo mío no ha sido fácil estos últimos años, pero de la caída nadie se salva, nadie. Lo que sí sé es que nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más fuertes, más resilientes", junto a ello, interpretó 'Don't Botter'.

Como los recuerdos no solo vienen por las personas que dedicaron canciones, sino también de los momentos que vivieron, uno de ellos quedó marcado en la historia. No solo por su buen ritmo, sino porque se escuchó en varios estadios y en uno de los mundiales más recordados, por la competencia y por los jugadores que se tenía en esa época, ese fue el Mundial Sudáfrica 2010. Por ello, 'Waka waka' no podía estar ausente en esta velada, en la cual cuando sonó, el estadio estalló.

Para cerrar con broche de oro, la manada no podía irse sin aullar. Por ello, la líder, junto a una loba gigante interpretó 'Loba', donde sin luna llena, el estadio se convirtió. Y para darle sentido al tour, sonó 'BZRP Music Sessions' para decir que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Último concierto de 'Las mujeres ya no lloran World Tour'

El próximo martes 18 de noviembre será su último concierto en Lima, donde además asegura más sorpresas para su público peruano. Aún quedan pocas entradas a la venta para que pueda ser 'sold out', que pueden ser adquiridas en la plataforma virtual de Teleticket.