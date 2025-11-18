HOYSuscripcion LR Focus

Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Zumba expone favoritismo hacia influencers en salón VIP del ‘Camina con la Loba’ de Shakira: “Los fans se quedaron afuera”

Tiktoker Zumba destacó el trato preferencial que recibieron los creadores de contenido, dejando a los fans sin acceso a salón VIP.

Influencers tuvieron acceso exclusivo a salón VIP en concierto de Shakira.
Alejandro Benítes Porras, conocido como Zumba, generó reacciones divididas en redes sociales tras exponer un presunto favoritismo hacia influencers durante el 'Camina con la Loba' en el concierto de Shakira. Resaltó que varias figuras de redes sociales fueron dirigidas directamente a un salón VIP, dejando a los fans sin la misma oportunidad de acceso.

Zumba expone presunto favoritismo hacia influencers durante el 'Camina con la Loba' de Shakira

Durante el podcast 'La Manada' en el canal 'Satélite +', Zumba comentó su experiencia durante el ‘Camina con la Loba’ en el Estadio Nacional. Sin embargo, comentó que percibió un trato desigual entre los fans y los influencers invitados. Agregó que los creadores de contenido fueron dirigidas directamente a un salón VIP, dejando a los fans sin la misma oportunidad de acceso.

"Lo que pasa es que estábamos todos entre los fans, y los influencers, los que no son tan seguidores, me incluyo. Y nos llevaron a un salón VIP y los que eran fans se quedaron afuera. A nosotros nos dieron comida, tragos, nos dieron todo. Nos sentimos así como los reyes", resaltó.

El exchico reality expresó su molestia al asegurar que muchos fans de Shakira, que también llegaron con horas de anticipación para participar en la actividad, terminaron quedándose afuera del salón VIP.

"Cuando salimos después de 4 horas porque esperamos muchas horas, las caras de ellos estaban así (incómodos). Si yo me pongo los zapatos de ellos, a mí sí me hubiese ** de verdad, obvio. Encima hacía un poquito de frío, daba hambre. Una canchita te costaba S/15, así chiquita", agregó.

