Así fue el momento en que Susy Díaz abrazó a Shakira minutos antes de su concierto en el Estadio Nacional

Susy Díaz sorprendió a todos al romper el protocolo y unirse en un tierno abrazo junto a Shakira en Lima. El gesto fue bien celebrado en redes sociales.

Susy Díaz rompió el protocolo y sorprendió a todos con emotivo gesto. Foto / Composición: LR
Susy Díaz rompió el protocolo y sorprendió a todos con emotivo gesto. Foto / Composición: LR

Una vez más, Susy Díaz se robó las cámaras. La icónica figura de la televisión peruana protagonizó uno de los momentos más virales minutos antes del concierto de Shakira en el Estadio Nacional, al romper el protocolo y fundirse en un breve abrazo con la intérprete de 'Ciega, sordomuda'. El encuentro tuvo lugar gracias al segmento 'Camino con la loba', una dinámica exclusiva en el que un selecto grupo de influencers y fans acompañó a la colombiana en su trayecto al escenario.

Impulsada por la emoción, Susy Díaz se acercó a Shakira y, sin dudarlo, le dio un fuerte abrazo. Pese a ser una estrella de talla internacional, la barranquillera aceptó el gesto con una amplia sonrisa. El encuentro ocurrió en los pasillos internos del Estadio Nacional, donde diversas figuras del espectáculo local esperaban con entusiasmo el recorrido que marcaba el inicio del show. El hecho desató una ola de comentarios en redes sociales.

Susy Díaz caminó junto a Shakira

Susy Díaz fue una de las figuras invitadas al segmento 'Caminando con la loba', hecho que desbordó de alegría a la excongresista; sin embargo, los usuarios de redes sociales se mostraron disconforme al notar que la figura peruana no apareció caminando al lado de Shakira. El público esperaba ver a la rubia más famosa de la TV peruana codo a codo con la barranquillera; no obstante, la excongresista
terminó ubicada casi al fondo del grupo.

"Ella debió ir adelante", " cómo es posible esa falta de respeto a nuestra patrona", "¿Quién es la pelirroja?", "Ahí debió ir Susy en esa ubicación", "Susy debió estar adelante, no esas desconocidas", "No querían que opacara a Shaki, pero Susy, la rebelde, se levantó los lentes para que la reconocieran", comentarios los usuarios en diversas redes sociales.

¿Qué personajes peruanos caminaron junto a Shakira?

Según compartida por Master Live, las personalidades peruanas seleccionadas para caminar en las dos fechas del concierto de Shakira fueron: Rebeca Escribens, la popular María Pía Copello, la cantante y actriz Flavia Laos, la influencer Miranda Capurro, la streamer Zully, el bailarín Zumba, la actriz Adriana Campos-Salazar, los creadores de contenido Óscar Tito y Jean Villon, así como Merly Morello y Macla Yamada.

El segmento ‘Camina con la loba’ se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’. La dinámica consiste en que Shakira invite a diversos personajes destacados de cada país que visita a acompañarla en una caminata desde el backstage hasta el escenario, segundos antes de interpretar sus más grandes éxitos.

