Heladero peruano arrasa con ventas en concierto de Shakira y causa furor en redes: "Ya no lloran, facturan"

Comerciante logró captar la atención durante el concierto de Shakira y vendió sus productos a gran velocidad. Clip es viral en TikTok.

Clip en TikTok acumula más de 100.000 visualizaciones.
Clip en TikTok acumula más de 100.000 visualizaciones. | Foto: composición LR/ TikTok

Un heladero peruano se viralizó rápidamente redes sociales tras sus buenas ventas durante el concierto de Shakira en Lima. Mientras miles de asistentes llegaban al Estadio Nacional para disfrutar del show, el trabajador aprovechó la gran afluencia de público y logró vender sus productos 'como pan caliente', generando comentarios divertidos y elogios.

Trabajador peruano arrasa con la venta de helados en concierto de Shakira

De acuerdo a un clip viral en la cuenta idiegocons en TikTok, un heladero peruano captó la atención durante uno de los conciertos de Shakira en Lima al vender sus productos con sorprendente rapidez. Usuarios resaltaron su habilidad para 'facturar' a poco del inicio del evento musical.

PUEDES VER: Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

lr.pe

"Pensando en ser heladero en conciertos", describió el autor del clip viral. Además, indicó que incluso el vendedor se mantuvo en un solo lugar y desde allí puedo comercializar los helados sin problemas. "Y ni se tenía que mover", añadió en TikTok.

Usuarios de TikTok comparten divertidas reacciones

El furor por el heladero surgió en medio de la expectativa por la tercera fecha de Shakira en Lima, programada para este martes 18 de noviembre, en el Estadio Nacional. "Los heladeros ya no lloran, facturan", fue una de las reacciones más frecuentes.

PUEDES VER: Captan insólita 'pelea' de hombre con árbol en la vía pública y escena es furor en redes: "Encima perdió"

lr.pe

"Hizo su gratificación", "Ahora desde ese concierto todos los heladeros van a ir a hacerle la competencia, bien por el señor, busca la manera de ganarse el pan de cada día, emprendió y ganó", "Un helado estaba S/8", indicaron usuarios en TikTok.

