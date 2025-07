Exponen incómodo momento que vivió Edgar Vivar en plena entrevista con Macla Yamada: "Vuélvanme loco"

Durante una reciente entrevista con el actor Edgar Vivar en el canal de YouTube 'La Roro Network', se vivió un momento inesperado que rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa. El querido intérprete del 'Señor Barriga' fue invitado al espacio conducido por Carlos Orozco, Sergio Marquina y Macla Yamada para hablar sobre su trayectoria, algunos pasajes de su vida personal y profesional, así como detalles inéditos sobre la nueva serie inspirada en el universo de Chespirito. No obstante, lo que prometía ser una conversación amena y nostálgica, terminó marcada por varios inconvenientes técnicos.

Durante el enlace en vivo, Vivar tuvo que lidiar con molestos delays y fallas de audio que dificultaban la comunicación fluida con los conductores que se encontraban conectados vía 'enlace microondas'. La situación se volvió aún más incómoda cuando, en múltiples ocasiones, miembros del equipo técnico le pedían que se pusiera y se quitara los audífonos, lo que generó frustración en el actor. Visiblemente fastidiado, Edgar Vivar no dudó en expresar su molestia con una frase que se volvió viral: “¡Vuélvanme loco!”.

Edgar Vivar incómodo en entrevista con 'Ouke'

El momento de incomodidad se dio justo cuando Edgar Vivar compartía una anécdota sobre sus primeras giras por Sudamérica en los años 80, recordando con nostalgia el cariño del público latinoamericano. Sin embargo, mientras relataba su historia, se hizo evidente una falla en el retorno de audio que le impedía escuchar con claridad a los conductores del programa conectados desde el estudio de 'La Roro Network'. “Están escuchando ustedes, están en ventaja conmigo. Yo aquí no oigo nada (...) no oigo nada”, expresó visiblemente desconcertado ante la dificultad de comunicación.

La situación escaló cuando, en un intento por solucionar el problema técnico, desde producción le pidieron que se quitara el audífono. Minutos después, lo instaron a colocárselo nuevamente, generando aún más confusión y frustración en el actor. Ante esto, Vivar lanzó una expresión que captó la atención de todos: “Eso, vuélvanme loco (...) que me ponga, que me lo saca”, dejando entrever su molestia con la improvisación del equipo técnico. El momento, captado en vivo, no pasó desapercibido por los espectadores, quienes comentaron ampliamente el episodio en redes sociales.