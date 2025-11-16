Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos
Indecopi multó al Arte Hotel Lima tras comprobar que usó música sin autorización y además se negó a pagar la remuneración correspondiente por su difusión en el establecimiento.
Indecopi impuso una sanción de S/150.656 al Arte Hotel Lima, ubicado en San Isidro, al confirmar que reproducía música protegida en sus habitaciones sin realizar el pago legal correspondiente. La infracción se habría dado entre 2017 y 2024, período en el que el hotel reprodujo canciones de Shakira, Kiss, Lady Gaga, Daddy Yankee y otros artistas a través de televisores conectados a DirecTV.
La denuncia fue presentada por la Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO), entidad encargada de gestionar los derechos de los productores de música en el país. Durante su seguimiento, UNIMPRO certificó que la empresa Swiss Management S.A.C., operadora del Arte Hotel Lima, se negó en repetidas ocasiones a pagar la remuneración correspondiente por la comunicación pública de fonogramas en sus instalaciones, a pesar de los reiterados requerimientos y notificaciones enviadas.
Indecopi agravó la multa por ánimo de lucro y exigió pago de derechos pendientes
La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi comprobó que, durante siete años, el hotel difundió fonogramas sin pagar la remuneración correspondiente. Además, lo hizo con ánimo de lucro al usar música para mejorar la experiencia de alojamiento. Por esta razón, se aplicó un factor agravante a la sanción. El caso refleja una infracción continuada y deliberada de las normas de propiedad intelectual.
A la multa impuesta, se suma el pago de USD 4.263,93 por derechos devengados. Arte Hotel Lima también será inscrito en el Registro de Infractores de derecho de autor y conexos. Asimismo, deberá asumir las costas del procedimiento administrativo. Para seguir reproduciendo música legalmente, tendrá que regularizar sus licencias.