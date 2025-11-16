HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Economía

Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

Indecopi multó al Arte Hotel Lima tras comprobar que usó música sin autorización y además se negó a pagar la remuneración correspondiente por su difusión en el establecimiento.

El Arte Hotel Lima fue sancionado por reproducir música protegida sin licencia durante años
El Arte Hotel Lima fue sancionado por reproducir música protegida sin licencia durante años | Foto: Difusión/ Composición LR

Indecopi impuso una sanción de S/150.656 al Arte Hotel Lima, ubicado en San Isidro, al confirmar que reproducía música protegida en sus habitaciones sin realizar el pago legal correspondiente. La infracción se habría dado entre 2017 y 2024, período en el que el hotel reprodujo canciones de Shakira, Kiss, Lady Gaga, Daddy Yankee y otros artistas a través de televisores conectados a DirecTV.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La denuncia fue presentada por la Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO), entidad encargada de gestionar los derechos de los productores de música en el país. Durante su seguimiento, UNIMPRO certificó que la empresa Swiss Management S.A.C., operadora del Arte Hotel Lima, se negó en repetidas ocasiones a pagar la remuneración correspondiente por la comunicación pública de fonogramas en sus instalaciones, a pesar de los reiterados requerimientos y notificaciones enviadas.

TE RECOMENDAMOS

EXTRABAJADOR DEL CONGRESO BLINDA A KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: CGTP pide al Gobierno incrementar el sueldo mínimo a no menos de S/1.300: los detalles tras la reunión con el Ministerio de Trabajo

lr.pe

Indecopi agravó la multa por ánimo de lucro y exigió pago de derechos pendientes

La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi comprobó que, durante siete años, el hotel difundió fonogramas sin pagar la remuneración correspondiente. Además, lo hizo con ánimo de lucro al usar música para mejorar la experiencia de alojamiento. Por esta razón, se aplicó un factor agravante a la sanción. El caso refleja una infracción continuada y deliberada de las normas de propiedad intelectual.

A la multa impuesta, se suma el pago de USD 4.263,93 por derechos devengados. Arte Hotel Lima también será inscrito en el Registro de Infractores de derecho de autor y conexos. Asimismo, deberá asumir las costas del procedimiento administrativo. Para seguir reproduciendo música legalmente, tendrá que regularizar sus licencias.

Notas relacionadas
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Indecopi advierte sobre riesgo de incendio en ciertos modelos de cargadores y baterías Belkin

Indecopi advierte sobre riesgo de incendio en ciertos modelos de cargadores y baterías Belkin

LEER MÁS
Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS
Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

LEER MÁS
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

LEER MÁS
Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Economía

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025