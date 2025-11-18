HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina lanza ultimátum en vivo a su producción por errores al aire: “Hay otros programas donde pueden ir”

Durante su programa 'Magaly TV La Firme', la conductora interrumpió la transmisión para cuestionar severamente a su equipo técnico tras una falla que alteró el orden de contenido previsto.

No es la primera vez que la conductora se molesta con su equipo de producción en vivo. Foto: composiciónLR/ATV
No es la primera vez que la conductora se molesta con su equipo de producción en vivo. Foto: composiciónLR/ATV

Durante la emisión del 17 de noviembre de 'Magaly TV La Firme', Magaly Medina protagonizó un tenso momento en vivo en medio de su programa de espectáculos por ATV. La presentadora, reconocida por su estilo riguroso, se dirigió con dureza a su equipo de producción tras un error técnico que interrumpió el desarrollo normal de uno de los segmentos centrales del espacio televisivo.

Todo ocurrió cuando Medina se preparaba para presentar una entrevista escrita del cantante Christian Domínguez. Sin embargo, al solicitar el material en pantalla, los operadores emitieron un video del artista en lugar del texto previsto, lo que provocó una reacción inmediata por parte de la conductora.

Madre de hija de Paco Bazán confirma que fueron pareja, pese a que él lo negó: "Todos mis amigos lo conocen"

lr.pe

¿Qué pasó con la producción de 'Magaly TV La Firme' en vivo?

El incidente tuvo lugar en medio de un bloque dedicado a Christian Domínguez, quien había ofrecido declaraciones sobre el cumpleaños de su hija a un medio local. Magaly Medina introdujo el tema y solicitó que se proyectara la captura de la entrevista impresa. No obstante, debido a un fallo en el switcher, apareció un video del cantante que no correspondía con la narrativa del momento.

No, no. ¿Qué pasó niños? A ver, lo del Trome”, exclamó en plena transmisión al notar el error. Aunque el equipo corrigió la imagen rápidamente, la presentadora no ocultó su molestia y lanzó un fuerte reclamo en vivo. “La que está enferma acá soy yo, ¿qué les pasa? Estén atentos. Lo que yo digo es eso, estén atentos chicos. Si no quieren trabajar de verdad hay otros programas donde pueden ir, de repente otros canales de televisión”, sentenció.

Lejos de quedarse en una queja momentánea, Medina insistió en la necesidad de mantener la concentración absoluta durante las emisiones en directo, donde el tiempo y el ritmo del contenido deben seguirse con precisión.

Magaly Medina exige compromiso en transmisiones en directo

El llamado de atención no quedó ahí. La periodista dedicó varios segundos del programa a recalcar la importancia de la responsabilidad dentro de su equipo. “De verdad no necesito a gente que esté descuidada al momento de hacer su responsabilidad. Uno tiene que concentrarse, somos un equipo y si en este equipo alguna de las piezas falla, yo creo que hay que cambiarlas”, expresó con contundencia.

La figura televisiva ha demostrado en más de una ocasión que no tolera fallas técnicas durante sus programas. Su carácter meticuloso se refleja tanto en la selección de temas como en la ejecución de cada bloque al aire. La exigencia de Magaly Medina hacia su producción forma parte de su sello personal, consolidado a lo largo de más de dos décadas en la televisión peruana.

