Durante una entrevista en vivo, Roly Ortiz, fundador del recordado grupo Skándalo, rompió en llanto al hacerle un conmovedor pedido a Luigui Carbajal en medio del momento delicado de salud que atraviesa. Con la voz entrecortada, el productor hizo una súplica pública al exintegrante de la agrupación, quien ha cortado toda comunicación con él y se niega a formar parte del próximo reencuentro que hará la agrupación de technocumbia en noviembre de 2025 por su 36 aniversario.

El emotivo momento ocurrió en el programa 'América hoy', donde Ortiz sorprendió al país al pedirle disculpas a Carbajal y confesar que no quiere partir de este mundo sin antes reconciliarse. Recordamos que, en 2024, Roly reveló que fue diagnosticado con trombosis y que los médicos le habían pronosticado cinco años de vida.

Roly Ortiz hace desgarrador pedido a Luigui Carbajal: "No me queda mucho tiempo en este mundo"

Roly Ortiz se mostró profundamente afectado durante su aparición en 'América hoy' junto a Ricky Trevitazo y Luigui Sánchez. En medio de esa vulnerabilidad, expresó su deseo de cerrar capítulos pendientes: "A mí ya no me queda mucho tiempo en este mundo y quiero irme tranquilo, sin peleas con nadie. Lo que pasó, ya pasó, quiero estar tranquilo", declaró.

Además, reveló que su estado de salud lo obliga a tomar medicación constante para sobrellevar el dolor. "Antes de venir, me he tenido que poner dos inyecciones para estar relajado", confesó, explicando que en una presentación anterior se descompensó y fue auxiliado por sus compañeros. Luego, afirmó que con el único que se había peleado era con Luigui Carbajal, quien, según se manifestó en el programa, le ha bloqueado la comunicación.

Roly Ortiz le pide disculpas públicas a Luigui Carbajal y rompe en llanto

Lejos de buscar una reconciliación pública o una reunión artística, el creador de Skándalo dejó claro que su intención es personal. "Si no quiere ir al evento, que no vaya, pero quiero hablar con él en cuatro paredes, pedirle disculpas e irme bien", dijo con la voz quebrada. Aseguró que Luigui es la única persona con la que mantiene un conflicto y que desea partir en paz. "Quiero irme bien y que mis hijitos se encarguen de mi grupo. Ahora que Ricky me ha devuelto el grupo yo estoy feliz", manifestó.

Ortiz continuó pidiendo disculpas públicas a Carbajal y reconociendo que se excedió, aunque dejó entrever que su conducta habría respondido a su enfermedad. "Yo también me excedí. Nadie sabe lo que yo vivo día a día, en las noches en mi casa. A veces, esa frustración... me dan ataques de pánico, ataques de desesperación, me hundo, me da depresión horrible. Mi esposa está embarazada ahorita de un bebé de 7 meses, está con un embarazo muy complicado. Ella me ve mal, se pone a llorar", agregó.

Entre lágrimas y visiblemente afectado, Roly pidió agua y reiteró su anhelo de reconciliarse con Luigui: "No quiero irme así… no vayas (al evento), pero yo quiero estar bien contigo, con todos". Aseguró que su único deseo es partir en paz, sin rencores, y que sus hijos no hereden ninguna carga emocional: "Quiero despedirme bien, irme bien… lo reconozco, estuvo mal, por eso le pido disculpas". Horas antes, Luigui había afirmado que no volverá a Skándalo, señalando que las declaraciones pasadas de Roly afectaron a su esposa embarazada y que todo lo reciente le parece parte de una estrategia mediática.