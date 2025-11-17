Preliminar Miss Universo 2025: fecha, hora y canal de tv dónde ver la previa del certamen de belleza

La preliminar del Miss Universo 2025 está lista para iniciar y promete ser uno de los momentos más importantes del certamen en su edición número 74. Más de 110 representantes de todo el mundo se enfrentarán en esta etapa decisiva, en la que exhibirán sus presentaciones en traje de baño, gala y sus impresionantes trajes típicos, uno de los segmentos favoritos para los fanáticos de los concursos de belleza. Esta fase será crucial para definir a las semifinalistas que competirán por la corona que dejará Victoria Kjaer Theilvig, la primera reina danesa en obtener el título.

La competencia se realizará en el Impact Challenger, uno de los escenarios más imponentes de Tailandia, país sede del evento. Entre las candidatas que buscan destacar se encuentra Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, quien llega posicionada como una de las favoritas y con grandes expectativas por parte del público peruano.

¿Cuándo y a qué hora ver la preliminar del Miss Universo 2025?

La ceremonia preliminar del Miss Universo 2025 se celebrará el 19 de noviembre a las 7:00 p. m. en Tailandia, en el recinto Impact Challenger. En Perú, México y otros países de Latinoamérica, la transmisión será el martes 18 de noviembre desde las 7:00 a. m., debido a la diferencia horaria.

Preliminar del Miss Universo 2025 en Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m. del martes 18 de noviembre

Preliminar Final del Miss Universo 2025 en México, Nicaragua y El Salvador: 6.00 p. m. del martes18 de noviembre

Preliminar del Miss Universo 2025 en Estados Unidos (PST): 4.00 p. m. del martes 18 de noviembre

Preliminar del Miss Universo 2025 en España: 1.00 a. m. del miércoles 19 de noviembre

Preliminar del Miss Universo 2025 en Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m. del martes 18 de noviembre

Preliminar del Miss Universo 2025 en Chile, Argentina y Brasil: 9.00 p. m. del martes 18 de noviembre.

¿Dónde ver EN VIVO la preliminar del Miss Universo 2025?

Los seguidores del certamen podrán ver el evento completamente en vivo a través de diversas plataformas internacionales. La organización del Miss Universo confirmó que la señal será transmitida en línea y por televisión para asegurar el acceso global.

Canales oficiales de la preliminar del Miss Universo en Tailandia

La preliminar estará disponible en: