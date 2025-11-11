HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Cuándo es la final del Miss Universo 2025: fecha, horarios y canal de transmisión del certamen de belleza en Tailandia

El Miss Universo 2025 llega a su etapa final. La peruana Karla Bacigalupo busca consolidarse como la nueva representante de la belleza internacional.

Karla Bacigalupo busca consolidarse como la nueva representante de la belleza internacional. Foto / Composición: LR
Ya falta poco para la etapa final de la 74ª edición del Miss Universo 2025, el evento que busca coronar a la mujer más hermosa del mundo. El certamen tendrá lugar el viernes 21 de noviembre en Tailandia.

Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, entregará su corona de diamante, oro y perla a la próxima Miss Universo frente a 12 mil personas.

PUEDES VER: Peruana Karla Bacigalupo es una de las favoritas a ganar el Miss Universo 2025, según reconocido experto en concursos de belleza

¿A qué hora y dónde se realizará el Miss Universo 2025?

La etapa final del Miss Universo se realizará el viernes 21 de noviembre en el escenario del Impact Challenger hALL en Pak Kret, en la provincia de Nonthaburi, área metropolitana de Bangkok, Tailandia.

La ceremonia iniciará a las 8:00 (hora local de Bangkok). Debido a la gran diferencia horaria, la transmisión llegará a muchos países de América Latina la noche anterior. En el caso de Perú, la trasmisión podría empezar el miércoles 20 de noviembre a la 8:00 p.m.

PUEDES VER: Miss Perú 2025, Karla Bacigalupo, admite que se casó antes de ingresar al certamen: 'Le mando un beso desde aquí'

¿Dónde ver la transmisión del Miss Universos 2025?

Para América Latina, la transmisión estará disponible en vivo a través de Telemundo. Además, el evento se podrá seguir en el canal oficial de YouTube de Miss Universos y otras plataformas de streaming.

La peruana Karla Bacigalupo, quien ha destacado durante las pruebas previas del certamen, es una de las favoritas para llevarse la codiciada corona.

