Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
¿Cómo votar por Karla Bacigalupo, Miss Perú, en el Miss Universo 2025?: link y tutorial paso a paso para que entre al top 30

Karla Bacigalupo, Miss Perú, se destaca como una de las favoritas para ganar el Miss Universo 2025. Su avance directo al top 30 depende del apoyo del público a través de votaciones globales.

Karla Bacigalupo es una de las candidatas favoritas a ganar el Miss Universo 2025, según missólogos.
Karla Bacigalupo es una de las candidatas favoritas a ganar el Miss Universo 2025, según missólogos.

Karla Bacigalupo, Miss Perú, se perfila como una de las candidatas más sólidas rumbo a la corona del Miss Universo 2025, a punto de celebrar su final en vivo en Tailandia. Su presencia en el certamen ha captado la atención de expertos en concursos de belleza, como el missólogo español Ramiro Barrio, quien la incluyó entre sus favoritas para alzarse con el título. Sin embargo, para asegurar su pase directo al top 30, la participación del público es clave.

El Miss Universo 2025 ha abierto una etapa de votación global en la que los seguidores pueden apoyar a su candidata favorita. En el caso de la modelo peruana, cada voto cuenta para consolidar su posición y mantener viva la esperanza de traer la corona a casa tras casi 70 años de la hazaña de Gladys Zender, la primera latina que se consagró reina del concurso en 1957.

¿Dónde votar por Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?

La organización de Miss Universo ha habilitado su plataforma oficial para que los fans de todo el mundo puedan votar por sus candidatas favoritas. El proceso se realiza exclusivamente a través de la app oficial del certamen, disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

Para votar por Karla Bacigalupo, solo es necesario descargar la aplicación del Miss Universe. Una vez dentro, se puede acceder al perfil de la representante peruana y emitir el voto. El enlace directo para descargar la app es el siguiente: https://missuniverse.com/app.

¿Cómo votar paso a paso por Karla Bacigalupo y hasta cuándo?

El proceso de votación es sencillo, pero requiere seguir algunos pasos específicos para que el voto sea válido. Esta etapa es crucial, ya que una candidata podrá ingresar al top 30 directamente con el apoyo del público. La votación estará abierta hasta las 11.59 p. m. (hora de Perú) del 18 de noviembre de 2025, tres días antes de la gran final.

  1. Descarga la aplicación oficial de Miss Universe en la App Store o Google Play
  2. Ingresa tu correo electrónico para registrarte
  3. Dirígete a la sección "Vote" en el menú
  4. Ve a "Contest" y elige a Karla Bacigalupo, Miss Perú Universo 2025
  5. Puedes conseguir votos de forma gratuita, viendo anuncios, o comprando paquetes en la app
  6. Ingresa la cantidad de votos para tu candidata presionando "Vote now"
  7. Ingresa tu contraseña para confirmar tu voto, y listo.
