La peruana Karla Bacigalupo es una de las favoritas del certamen para llevarse la corona. Foto / Composición: LR

La ronda final del Miss Universo 2025 esta cerca y genera gran expectativa entre los miles de seguidores del concurso de belleza, especialmente en Perú. La atención local se centra en Karla Bacigalupo, de 33 años, quien representa a nuestro país en la edición 74 del certamen. La gala central está prevista para el jueves 20 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora peruana). El evento se celebrará en Tailandia.

El público peruano podrá seguir la trasmisión del Miss Universo 2025 en el canal de YouTube del certamen internacional, sin embargo, cabe precisar que la emisión se realizará en inglés. Además, los espectadores también podrán disfrutar de la etapa final a través de Telemundo, así como otras plataformas de streaming asociados al concurso.

¿Dónde ver el Miss Universo 2025?

Para todos los interesados, podrán seguir el minuto a minuto del Miss Universos a través de la señal de Telemundo para quienes cuenta con televisión por cable.

Perú y otros países de la región podrá seguir el certamen de belleza a través del canal oficial de YouTube del Miss Universo 2025.

Calendario del Miss Universo 2025

Además de la gran esperada etapa final, existe todo un proceso de preparación rumbo a la coronación de la reina absoluta. Toma nota de las fechas claves:

Viernes 14 de noviembre: Desfile de trajes de baño y cena en Columbia Pictures Aquaverse (en Pattaya).

Sábado 15 de noviembre: Entrevistas privadas con el jurado y cena en Baan Sukhawadee (en Pattaya).

Domingo 16 al martes 18 de noviembre: Regreso a Bangkok y ensayos.

Miércoles 19 de noviembre: Concurso de trajes nacionales y competencia preliminar

Viernes 21/ jueves 20 de noviembre: Gran final y fiesta de coronación en Bangkok

22 de noviembre: Salida de las delegadas.

¿Quién representa a Perú en el Miss Universo 2025?

Karla Bacigalupo fue coronada como Miss Universo Perú 2025. La modelo y actriz, de 33 años, se graduó en la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Lima. La joven es una de las favoritas a ganar el certamen, según el reconocido missólogo español Ramiro Barrio.

Años más tarde, se trasladó a Los Ángeles, California, donde continuó su formación en actuación y producción cinematográfica en la Universidad de California. Fue durante su paso por Estados Unidos dónde se abrió caminó en la industria del entretenimiento.

¿Cómo votar para apoyar a Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?

Así puedes votar pasoa paso para apoyar a la reina de belleza Karla Bacigalupo, para que tenga la oportunidad de alzar la corona y el título de Miss Universo 2025.

Descargar la app oficial 'Miss Universe' desde la App Store o Google Play.

Regístrate con tu nombre completo, correo, nacionalidad y número telefónico para validar tu voto.

Una vez dentro, selecciona la opción 'Cast your vote' y entra a la categoría People's Choice, donde puedes elegir a tu candidata favorita.

Utiliza el buscador para localizar "Perú" o directamente "Karla Bacigalupo" entre las 122 candidatas.

Luego obtén votos gratis viendo anuncios o adquiere paquetes desde 0.99 USD por 3 votos hasta 199.99 USD por 1 000 votos.

Finalmente, emite tu voto por Karla. Recuerda que la votación cierra el miércoles 19 de noviembre a las 11 horas (hora peruana).

Para esta edición, el voto de los seguidores tiene un peso especial, ya que garantiza que una de las aspirantes ingrese directamente al tan preciado grupo de las 30 finalistas.