A qué hora es el Miss Universo 2025: horario del certamen de belleza en Perú, Chile, Venezuela, Estados Unidos, México y otros países
La final del Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en Bangkok. Más de 110 candidatas, incluyendo a Karla Bacigalupo de Perú, competirán por la corona.
La gran final del Miss Universo 2025 está a punto de celebrarse y promete ser uno de los eventos más esperados del año. El certamen, en su edición número 74, reunirá a más de 110 participantes de todo el mundo en una gala que coronará a la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig, primera representante de Dinamarca en ganar la corona y actual reina del concurso dirigido por Nawat Itsaragrisil.
La ceremonia se llevará a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, Tailandia, el próximo viernes 21 de noviembre de 2025. La expectativa es enorme en Latinoamérica, especialmente en Perú, donde la candidata Karla Bacigalupo buscará darle al país su segunda corona internacional.
Miss Universo 2025: horario en Perú y el camino de Karla Bacigalupo
La final del Miss Universo 2025 comenzará a las 7.00 a.m. del 21 de noviembre en Tailandia, lo que corresponde a las 7.00 p. m. del jueves 20 de noviembre en Perú. La transmisión oficial se podrá seguir en el canal de YouTube de Miss Universo y por la señal de Telemundo y Telemundo Internacional, que tienen los derechos para Estados Unidos y Latinoamérica, respectivamente.
Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, llega como una de las candidatas más comentadas. Con una sólida preparación y experiencia en pasarelas internacionales, la modelo peruana aspira a repetir la hazaña de la peruana Gladys Zender, la primera latina coronada como Miss Universo en 1957. Su participación ha generado expectativa en medios especializados y entre seguidores del certamen, quienes destacan su carisma y seguridad en escena.
¿Cuáles son los horarios del Miss Universo 2025 en otros países?
La gala final del Miss Universo 2025 despierta gran expectativa y se prepara para ser seguida en diversos husos horarios, consolidándose como un verdadero acontecimiento mundial. A continuación, los horarios oficiales:
- Final del Miss Universo 2025 en Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m. del jueves 20 de noviembre
- Final del Miss Universo 2025 en México, Nicaragua y El Salvador: 6.00 p. m. del jueves 20 de noviembre
- Final del Miss Universo 2025 en Estados Unidos (PST): 4.00 p. m. del jueves 20 de noviembre
- Final del Miss Universo 2025 en España: 1.00 a. m. del viernes 21 de noviembre
- Final del Miss Universo 2025 en Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m. del jueves 20 de noviembre
- Final del Miss Universo 2025 en Chile, Argentina y Brasil: 9.00 p. m. del jueves 20 de noviembre.