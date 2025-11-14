HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     
Entretenimiento

A qué hora es el Miss Universo 2025: horario del certamen de belleza en Perú, Chile, Venezuela, Estados Unidos, México y otros países

La final del Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en Bangkok. Más de 110 candidatas, incluyendo a Karla Bacigalupo de Perú, competirán por la corona.

Karla Bacigalupo, Miss Perú, es una de las candidatas que buscará suceder a Victoria Kjaer en el Miss Universo.
Karla Bacigalupo, Miss Perú, es una de las candidatas que buscará suceder a Victoria Kjaer en el Miss Universo. | Foto: composición LR/AFP/Instagram

La gran final del Miss Universo 2025 está a punto de celebrarse y promete ser uno de los eventos más esperados del año. El certamen, en su edición número 74, reunirá a más de 110 participantes de todo el mundo en una gala que coronará a la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig, primera representante de Dinamarca en ganar la corona y actual reina del concurso dirigido por Nawat Itsaragrisil.

La ceremonia se llevará a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, Tailandia, el próximo viernes 21 de noviembre de 2025. La expectativa es enorme en Latinoamérica, especialmente en Perú, donde la candidata Karla Bacigalupo buscará darle al país su segunda corona internacional.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025? Guía paso a paso y link oficial

lr.pe

Miss Universo 2025: horario en Perú y el camino de Karla Bacigalupo

La final del Miss Universo 2025 comenzará a las 7.00 a.m. del 21 de noviembre en Tailandia, lo que corresponde a las 7.00 p. m. del jueves 20 de noviembre en Perú. La transmisión oficial se podrá seguir en el canal de YouTube de Miss Universo y por la señal de Telemundo y Telemundo Internacional, que tienen los derechos para Estados Unidos y Latinoamérica, respectivamente.

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, llega como una de las candidatas más comentadas. Con una sólida preparación y experiencia en pasarelas internacionales, la modelo peruana aspira a repetir la hazaña de la peruana Gladys Zender, la primera latina coronada como Miss Universo en 1957. Su participación ha generado expectativa en medios especializados y entre seguidores del certamen, quienes destacan su carisma y seguridad en escena.

Karla Bacigalupo es una de las candidatas favoritas a ganar el Miss Universo 2025, según missólogos. Foto: composición LR/Instagram

Karla Bacigalupo es una de las candidatas favoritas a ganar el Miss Universo 2025, según missólogos. Foto: composición LR/Instagram

PUEDES VER: Miss Universo 2025: ¿dónde ver EN VIVO el certamen desde Perú, México, Chile y más?

lr.pe

¿Cuáles son los horarios del Miss Universo 2025 en otros países?

La gala final del Miss Universo 2025 despierta gran expectativa y se prepara para ser seguida en diversos husos horarios, consolidándose como un verdadero acontecimiento mundial. A continuación, los horarios oficiales:

  • Final del Miss Universo 2025 en Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m. del jueves 20 de noviembre
  • Final del Miss Universo 2025 en México, Nicaragua y El Salvador: 6.00 p. m. del jueves 20 de noviembre
  • Final del Miss Universo 2025 en Estados Unidos (PST): 4.00 p. m. del jueves 20 de noviembre
  • Final del Miss Universo 2025 en España: 1.00 a. m. del viernes 21 de noviembre
  • Final del Miss Universo 2025 en Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m. del jueves 20 de noviembre
  • Final del Miss Universo 2025 en Chile, Argentina y Brasil: 9.00 p. m. del jueves 20 de noviembre.
Notas relacionadas
¡Escándalo! Representante de México, Fátima Bosch, es retirada de evento del Miss Universo 2025 tras acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil

¡Escándalo! Representante de México, Fátima Bosch, es retirada de evento del Miss Universo 2025 tras acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil

LEER MÁS
Mr. Nawat reconoce agresión verbal a Miss México, Fátima Bosch, en el Miss Universo 2025 y ofrece disculpas públicas

Mr. Nawat reconoce agresión verbal a Miss México, Fátima Bosch, en el Miss Universo 2025 y ofrece disculpas públicas

LEER MÁS
¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, hora y canal de transmisión

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, hora y canal de transmisión

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Shakira en Lima: ¿cuándo llega la colombiana al Perú y cómo luce el escenario instalado en el Estadio Nacional?

Shakira en Lima: ¿cuándo llega la colombiana al Perú y cómo luce el escenario instalado en el Estadio Nacional?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Bobby Nash muere en 9-1-1: el emotivo adiós de Peter Krause que cambió la serie para siempre

Bobby Nash muere en 9-1-1: el emotivo adiós de Peter Krause que cambió la serie para siempre

LEER MÁS
Mr. Nawat reconoce agresión verbal a Miss México, Fátima Bosch, en el Miss Universo 2025 y ofrece disculpas públicas

Mr. Nawat reconoce agresión verbal a Miss México, Fátima Bosch, en el Miss Universo 2025 y ofrece disculpas públicas

LEER MÁS
‘Yummy’ de Justin Bieber: la canción que habría destapado los abusos en Hollywood y en la industria del entretenimiento

‘Yummy’ de Justin Bieber: la canción que habría destapado los abusos en Hollywood y en la industria del entretenimiento

LEER MÁS
Gina Yangali SE ENFRENTA a ‘Cinesmero’ tras insultarla por no querer bailar con él: “No es no”

Gina Yangali SE ENFRENTA a ‘Cinesmero’ tras insultarla por no querer bailar con él: “No es no”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Entretenimiento

Latin Grammy 2025 EN VIVO hoy: a qué hora inicia y dónde ver ONLINE los premios a la música latina

Hombre se abalanza sobre Ariana Grande y desata la indignación de fans en redes sociales: personal de seguridad reaccionó tarde

El giro radical en la vida de Shannon Elizabeth: de estrella del cine en películas como 'American Pie' y 'Scary Movie' a combatir la caza furtiva

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025