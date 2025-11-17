HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Espectáculos

Periodista Kathy Sheen es hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: "Oren por mis hijitas"

La periodista Kathy Sheen fue internada tras romper fuente a las 32 semanas de gestación y pidió oraciones por sus gemelas, quienes aún son muy pequeñas para nacer.

Periodista Kathy Sheen pidió oraciones por la vida de sus gemelas. Foto: composición LR/Instagram
Periodista Kathy Sheen pidió oraciones por la vida de sus gemelas. Foto: composición LR/Instagram

Kathy Sheen preocupó a sus seguidores tras informar, desde el hospital, que fue hospitalizada de emergencia luego de romper fuente en la madrugada del 17 de noviembre, mientras cursa un delicado embarazo de gemelas. La periodista contó que fue trasladada de inmediato a la clínica San Gabriel, donde viene siendo monitoreada por especialistas.

Semanas atrás, Kathy Sheen había revelado hace semanas que se sometió a una costosa cirugía para proteger la vida de sus bebés, procedimiento que calificó como un éxito. Sin embargo, ya había sido advertida de que sus gemelas llegarían antes de tiempo, por lo que este episodio estaría vinculado a un posible parto prematuro. “Les pido mucho que oren por mis hijitas”, dijo la periodista.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Periodista Kathy Sheen revela que sus gemelas nacerán antes de tiempo tras cirugía para salvarlas y lanza pedido a usuarios

lr.pe

Kathy Sheen revela que rompió fuente y cómo se encuentran sus gemelas

Desde su cama en el hospital, Kathy Sheen explicó a sus seguidores el estado actual de su embarazo de 32 semanas, pese a que su médico había estimado que sus hijas deberían nacer recién a las 34 semanas. “Me han atendido muy rápido porque saben que mi parto es de riesgo. Ellas están bien, me han monitoreado, pero están chiquitas”, comentó.

La periodista detalló que una de sus gemelas pesa 1.600 gramos, mientras que la otra alcanza 1.500 gramos, por lo que los médicos evalúan mantener su embarazo el mayor tiempo posible. “Parece que ya me quedo por acá, para que maduren un poco y nazcan todavía en un tiempito”, señaló.

PUEDES VER: Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa perdida: 'Te amaré por siempre, hijita hermosa'

lr.pe

Kathy Sheen será internada por 12 días y pide oraciones por la salud de sus bebés

La periodista de espectáculos compartió que permanecerá internada por unos 12 días, periodo en el que cumplirá la meta de llegar a las 34 semanas. “Me han puesto la maduración pulmonar y voy a tener que estar internada. Espero estar estos 12 días acá sin moverme, sin pararme”, explicó.

Asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido en medio de este momento crítico. “Muchas gracias a todos por sus mensajitos y oraciones. Han estado entrando bastantes médicos para asegurar que esté bien y tranquila”, contó emocionada y pidió oraciones para sus bebés.

Notas relacionadas
Yiddá Eslava revela cómo se enamoró de su actual pareja, Ángel Fernández: "Lo vi y dije: 'Él va a ser mi próximo enamorado'"

Yiddá Eslava revela cómo se enamoró de su actual pareja, Ángel Fernández: "Lo vi y dije: 'Él va a ser mi próximo enamorado'"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria confiesa con orgullo todos sus logros, pero admite que aún le falta cumplir uno importante: "Soñé ser mamá"

Alejandra Baigorria confiesa con orgullo todos sus logros, pero admite que aún le falta cumplir uno importante: "Soñé ser mamá"

LEER MÁS
Natalia Salas bromea y hace curioso pedido a los invitados de su boda: “No manden adornitos, yapéenme”

Natalia Salas bromea y hace curioso pedido a los invitados de su boda: “No manden adornitos, yapéenme”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa pérdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa pérdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

LEER MÁS
Melissa Klug celebra el cumpleaños de su hija Gianella Marquina, junto con su expareja, y le dedica emotivo mensaje

Melissa Klug celebra el cumpleaños de su hija Gianella Marquina, junto con su expareja, y le dedica emotivo mensaje

LEER MÁS
Susy Díaz contó en 'América hoy' detalles de cómo se produjo el abrazo a Shakira: "Le dije que viva la vida"

Susy Díaz contó en 'América hoy' detalles de cómo se produjo el abrazo a Shakira: "Le dije que viva la vida"

LEER MÁS
Yolanda Medina, líder de Agua Bella, confesó que amistad con Christian Domínguez terminó por Pamela Franco: "Me decepcioné mucho"

Yolanda Medina, líder de Agua Bella, confesó que amistad con Christian Domínguez terminó por Pamela Franco: "Me decepcioné mucho"

LEER MÁS
Paco Bazán comparte fuerte mensaje tras confirmación de Melissa Linares sobre relación extramatrimonial: “Aunque se burlen de mi fe”

Paco Bazán comparte fuerte mensaje tras confirmación de Melissa Linares sobre relación extramatrimonial: “Aunque se burlen de mi fe”

LEER MÁS
Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima

Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Espectáculos

Susy Díaz contó en 'América hoy' detalles de cómo se produjo el abrazo a Shakira: "Le dije que viva la vida"

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa perdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Reik concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para su show en Costa 21

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025