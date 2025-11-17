Kathy Sheen preocupó a sus seguidores tras informar, desde el hospital, que fue hospitalizada de emergencia luego de romper fuente en la madrugada del 17 de noviembre, mientras cursa un delicado embarazo de gemelas. La periodista contó que fue trasladada de inmediato a la clínica San Gabriel, donde viene siendo monitoreada por especialistas.

Semanas atrás, Kathy Sheen había revelado hace semanas que se sometió a una costosa cirugía para proteger la vida de sus bebés, procedimiento que calificó como un éxito. Sin embargo, ya había sido advertida de que sus gemelas llegarían antes de tiempo, por lo que este episodio estaría vinculado a un posible parto prematuro. “Les pido mucho que oren por mis hijitas”, dijo la periodista.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Periodista Kathy Sheen revela que sus gemelas nacerán antes de tiempo tras cirugía para salvarlas y lanza pedido a usuarios

Kathy Sheen revela que rompió fuente y cómo se encuentran sus gemelas

Desde su cama en el hospital, Kathy Sheen explicó a sus seguidores el estado actual de su embarazo de 32 semanas, pese a que su médico había estimado que sus hijas deberían nacer recién a las 34 semanas. “Me han atendido muy rápido porque saben que mi parto es de riesgo. Ellas están bien, me han monitoreado, pero están chiquitas”, comentó.

La periodista detalló que una de sus gemelas pesa 1.600 gramos, mientras que la otra alcanza 1.500 gramos, por lo que los médicos evalúan mantener su embarazo el mayor tiempo posible. “Parece que ya me quedo por acá, para que maduren un poco y nazcan todavía en un tiempito”, señaló.

Kathy Sheen será internada por 12 días y pide oraciones por la salud de sus bebés

La periodista de espectáculos compartió que permanecerá internada por unos 12 días, periodo en el que cumplirá la meta de llegar a las 34 semanas. “Me han puesto la maduración pulmonar y voy a tener que estar internada. Espero estar estos 12 días acá sin moverme, sin pararme”, explicó.

Asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido en medio de este momento crítico. “Muchas gracias a todos por sus mensajitos y oraciones. Han estado entrando bastantes médicos para asegurar que esté bien y tranquila”, contó emocionada y pidió oraciones para sus bebés.