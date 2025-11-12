Yiddá Eslava contó detalles pocos conocidos de cómo se dio el primer acercamiento con su actual pareja, Ángel Fernández. La actriz relató que conoció al fotógrafo durante un viaje que realizó al Cusco, tras finalizar su relación de 11 años con Julián Zucchi, el padre de sus dos hijos.

Durante el viaje, la actriz y productora de 'La habitación negra' acudió junto a sus amigos a un local nocturno y fue en ese espacio donde cruzó miradas con Fernández, con quién lleva aproximadamente dos años de relación. "Lo vi y dije: 'el va a ser mi próximo enamorado'", relató para un conocido programa local.

¿Cómo se conocieron Yiddá Eslava y su actual pareja?

Yiddá Eslava relató que, cuando vio por primera vez a Ángel Fernández, experimentó una atracción inmediata. "No pude dejar de míralos, no sé, me encanta", declaró. Pese a la fuerte atracción, la actriz no pudo intercambiar palabras con el especialista en fotografía aquella misma noche.

Decidida a no dejar pasar la oportunidad, Yiddá Eslava volvió a la discoteca la noche siguiente. Al verlo ingresar, la exchica reality se armó de valor y le habló al comunicador. Hola, te va a parecer extraño lo que te voy a decir, pero hace dos días te estoy viendo como una idiota. No sé, me gustas mucho, pero como hoy es mi última noche, ya me voy a Lima, así que nada, te lo tenía que decir. Gracias”, contó.

Yiddá Eslava revela que su pareja aún no conoce a sus hijos

Pese a estar juntos casi dos años, Yiddá Eslava reveló su pareja, Ángel Fernández, aseguró: "Tengo dos años con mi pareja y hasta el día de hoy yo nunca se los presentó porque es una distorsión a tus hijos", aseguró.

Además, la actriz indicó que por acuerdo con su expareja, Julián Zucchi, no presentan a sus nuevas parejas a sus pequeños hasta que no estén seguros de que la relación es seria.