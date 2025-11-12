HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Yiddá Eslava revela cómo se enamoró de su actual pareja, Ángel Fernández: "Lo vi y dije: 'el va a ser mi próximo enamorado'"

Yiddá Eslava contó detalles pocos conocidos de cómo se dio el primer encuentro con el fotógrafo, Ángel Fernández, durante un viaje a Cusco en el 2023.

Yiddá Eslava contó detalles pocos conocidos de cuando vio por primera vez al fotógrafo. Foto/ Composición: LR
Yiddá Eslava contó detalles pocos conocidos de cuando vio por primera vez al fotógrafo. Foto/ Composición: LR

Yiddá Eslava contó detalles pocos conocidos de cómo se dio el primer acercamiento con su actual pareja, Ángel Fernández. La actriz relató que conoció al fotógrafo durante un viaje que realizó al Cusco, tras finalizar su relación de 11 años con Julián Zucchi, el padre de sus dos hijos.

Durante el viaje, la actriz y productora de 'La habitación negra' acudió junto a sus amigos a un local nocturno y fue en ese espacio donde cruzó miradas con Fernández, con quién lleva aproximadamente dos años de relación. "Lo vi y dije: 'el va a ser mi próximo enamorado'", relató para un conocido programa local.

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Yiddá Eslava estrena 'La habitación negra' y critica a producciones nacionales: 'Venimos de arrastrar películas peruanas malas'

lr.pe

¿Cómo se conocieron Yiddá Eslava y su actual pareja?

Yiddá Eslava relató que, cuando vio por primera vez a Ángel Fernández, experimentó una atracción inmediata. "No pude dejar de míralos, no sé, me encanta", declaró. Pese a la fuerte atracción, la actriz no pudo intercambiar palabras con el especialista en fotografía aquella misma noche.

Decidida a no dejar pasar la oportunidad, Yiddá Eslava volvió a la discoteca la noche siguiente. Al verlo ingresar, la exchica reality se armó de valor y le habló al comunicador. Hola, te va a parecer extraño lo que te voy a decir, pero hace dos días te estoy viendo como una idiota. No sé, me gustas mucho, pero como hoy es mi última noche, ya me voy a Lima, así que nada, te lo tenía que decir. Gracias”, contó.

PUEDES VER: Julián Zucchi agradece a Yiddá Eslava tras accidente y deja inesperado mensaje: 'No creo que su novio se ponga celoso'

Yiddá Eslava revela que su pareja aún no conoce a sus hijos

Pese a estar juntos casi dos años, Yiddá Eslava reveló su pareja, Ángel Fernández, aseguró: "Tengo dos años con mi pareja y hasta el día de hoy yo nunca se los presentó porque es una distorsión a tus hijos", aseguró.

Además, la actriz indicó que por acuerdo con su expareja, Julián Zucchi, no presentan a sus nuevas parejas a sus pequeños hasta que no estén seguros de que la relación es seria.

Notas relacionadas
Christian Ysla decepcionado con los peruanos tras críticas a Yiddá Eslava: "Somos bestias que se burlan del animal que está herido"

Christian Ysla decepcionado con los peruanos tras críticas a Yiddá Eslava: "Somos bestias que se burlan del animal que está herido"

LEER MÁS
Rodrigo González se pronuncia tras pedido de Yiddá Eslava a sus fans para ver su película: “No vamos a andar de beneficencia”

Rodrigo González se pronuncia tras pedido de Yiddá Eslava a sus fans para ver su película: “No vamos a andar de beneficencia”

LEER MÁS
Yiddá Eslava contesta a quienes cuestionan su rol protagónico en sus películas: ''Porque me da la gana''

Yiddá Eslava contesta a quienes cuestionan su rol protagónico en sus películas: ''Porque me da la gana''

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan el monto de la pensión de alimentos que solicita Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán: incluye pago de nana y colegio

Revelan el monto de la pensión de alimentos que solicita Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán: incluye pago de nana y colegio

LEER MÁS
Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

LEER MÁS
Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

LEER MÁS
Enamorada de Mark Vito anuncia fin de su relación con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

Enamorada de Mark Vito anuncia fin de su relación con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

LEER MÁS
Paco Bazán se defiende tras denuncia de alimentos de su expareja Melissa Linares: su abogada asegura que está al día con sus pagos

Paco Bazán se defiende tras denuncia de alimentos de su expareja Melissa Linares: su abogada asegura que está al día con sus pagos

LEER MÁS
Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Espectáculos

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Milena Zárate revela cómo fue su compromiso con su tatuador en Chicago y afirma: “Lo importante no es el anillo, sino el respeto”

Rodrigo González se pronuncia tras pedido de Yiddá Eslava a sus fans para ver su película: “No vamos a andar de beneficencia”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025