La exreportera de Amor y Fuego, Kathy Sheen, compartió el 11 de agosto, a través de TikTok, la noticia de que está embarazada de dos bebes y será madre primeriza. La periodista, a su estilo, expresó su emoción por esta nueva etapa de su vida: "Voy a ser mamá. Estoy más que Feliz, más que contenta. A todas las mamás, espero sus consejitos, ya", dijo la periodista.

Aunque aún se desconoce la fecha exacta del nacimiento de los hijos de Sheen, la creadora de contenido mencionó que sus dos pequeños ya llevan más de un trimestre en su barriguita: "El primer trimestre fue un loco", comento de manera jocosa.

Sheen también destacó el apoyo de su pareja durante esta etapa y expresó su felicidad por vivir este momento junto a él: "Esta etapa maravillosa que la estoy viviendo junto a la persona que quiero y amor, obviamente el papá. [...] Estamos disfrutando los dos, de este nuevo capítulo de mi vida".

Reacciones de usuarios de TikTok al embarazo de Kathy Sheen

Los seguidores de Kathy Sheen reaccionaron con gran emoción al enterarse de su embarazo, felicitándola por esta nueva etapa en su vida. "Felicidades, Kathy, estarás más que feliz, porque disfrutaste tu profesión, tu juventud y ahora vas a tener dos bebés, y eso es una alegría", comentó una de usuaria.

Otra seguidora destacó la forma en que la exconductora anunció su embarazo, ya que no reveló que esperaba dos bebés hasta el final del video: "Un datito no menos importante, ¡SON DOS! Eso sí fue un final inesperado". Por su parte, una usuaria bromeó sobre el hecho de que fueran dos hijos: "Felicidades, si un hijo viene con el pan bajo el brazo, con dos ya viene la panadería".