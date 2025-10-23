La periodista e influencer Kathy Sheen conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció las muestras de apoyo y oraciones tras revelar el delicado diagnóstico que pone en riesgo la vida de sus hijas gemelas. La comunicadora informó que deberá someterse a una operación de emergencia que no está cubierta por su seguro médico, por lo que pidió ayuda económica para poder cubrir los altos costos del procedimiento.

“No sabíamos que la cuenta iba a ser tan exorbitante. Estoy en la clínica haciéndome mis exámenes preoperatorios. Este tipo de operaciones no los cubre el seguro”, explicó con visible preocupación la exreportera de espectáculos, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida familiar.

Kathy Sheen pide apoyo tras revelar que el costo de la operación de sus gemelas es alto

En un video publicado el 23 de octubre, Kathy Sheen explicó que la noticia de la operación la tomó completamente por sorpresa, ya que no tenía presupuestado el elevado monto requerido. “Estoy en la clínica Delgado, y la verdad que esta noticia nos agarró de sorpresa. No teníamos presupuestado este monto, que es bastante alto, más aún de un día para otro”, señaló.

La periodista precisó que el procedimiento quirúrgico es urgente y que ha iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos. “Quiero agradecer a todos por mandarme su buena vibra y por sus oraciones. Pero también hay mucha gente que sabe que este tipo de operaciones son bastante costosas, por eso todas las personas que nos quieran ayudar a mis hijas, a mí, a mi familia, estoy dejando el número para lo que puedan apoyarnos”, dijo con la voz entrecortada.

En la descripción de su publicación, Sheen compartió las cuentas a nombre de Katherine Del Carpio Sheen (Moradito: 919447489) y Carlos Yáñez (Azulito: 924O58769), invitando a sus seguidores a colaborar con lo que puedan. Asimismo, expresó su gratitud por el cariño y empatía que ha recibido en redes sociales. “Estamos muy agradecidos por las muestras de cariño, por la buena onda, por la empatía y por toda la buena vibra que nos están brindando en estos momentos”, añadió la comunicadora.

¿Qué diagnóstico recibió Kathy Sheen que pone en riesgo la vida de sus gemelas?

El pasado 22 de octubre, Kathy Sheen reveló entre lágrimas que fue diagnosticada con el síndrome de transfusión feto-fetal, una extraña complicación que ocurre cuando los gemelos comparten una sola placenta. “Yo, al tener un embarazo donde ambas bebés están en una sola placenta, una recibe más alimento y líquido que la otra, lo que hace que una tenga más peso. Esto provoca que mi placenta se llene de líquido al punto de explotar en cualquier momento y causar un parto prematuro”, explicó.

La exreportera detalló que la única opción médica para reducir el riesgo es someterse a una operación de alto riesgo que permita filtrar el exceso de líquido y cauterizar algunos vasos sanguíneos para equilibrar el crecimiento de ambas gemelas. “Si no se hace la intervención, hay una posibilidad de que una de ellas pierda la vida dentro de mí. También existe el riesgo de que una de las dos no aguante la operación”, confesó con profunda tristeza.