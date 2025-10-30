Kathy Sheen revela que sus gemelas nacerán antes de tiempo tras cirugía para salvarlas y lanza pedido a usuarios

Kathy Sheen reapareció tras someterse a una complicada y costosa cirugía para salvar la vida de sus gemelas, luego de revelar que padecía un raro síndrome llamado trasfusión feto - fetal, que ponía en riesgo a ambas bebés.

La periodista contó que la operación fue un éxito, pero que ahora sus niñas nacerán antes de tiempo y no en diciembre, como tenía planificado. “Me adelantaron la fecha de parto. Yo pensé que me faltaban como dos meses y medio, pero no. Por todo este problema, mis hijas tienen que nacer mucho antes”, expresó la exreportera de ‘Amor Amor Amor’ muy serena.

El adelanto del parto de las gemelas de Kathy Sheen trastocó por completo los planes de la periodista. Por ello, grabó un video en sus redes sociales haciendo un urgente pedido a sus seguidores: necesita información sobre lugares donde pueda comprar ropa e implementos para bebés, ya que hasta el momento solo cuenta con dos baberos y dos conjuntos, y sus niñas podrían nacer muy pronto.

“Yo lo único que tengo es esto, dos baberos y dos conjuntos. Pero como ustedes lo saben todo recurro a ti porque tú debes conocer los lugares donde puedo comprar ropita, bañera, etc. Déjame tu comentario a donde puedo ir urgente porque mis niñas van a nacer y no tengo nada”, señaló la reportera de espectáculos, quien tiene más de siete meses de gestación.

¿Qué síndrome tenía Kathy Sheen que puso en riesgo la vida de sus gemelas?

Días atrás, Kathy Sheen anunció que padecía el síndrome de trasfusión feto fetal, una condición que ponía en peligro la vida de sus gemelas. “Yo al tener un embrazado donde ambas bebés están en una sola placenta, esta le transfiere más alimento y líquido a una de ellas, lo que hace que una tenga más peso que la otra. Esto provoca que mi placenta se llene de líquido al punto de explotar en cualquier momento y causar un parto prematuro”, explicó la periodista entre lágrimas.

Una de las únicas soluciones era someterse a una operación muy complicada y costosa, aunque con riesgos. “Si no se hace una intervención, hay una posibilidad de que, sin que me dé cuenta, una de ellas pierda la vida dentro de mí. También hay la posibilidad de que una de las dos no aguante la operación", contó la también influencer.