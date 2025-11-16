HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima

La actriz Natalia Salas recibió la invitación oficial para caminar con Shakira en su tercer concierto en Lima, un gesto que la emocionó profundamente tras celebrar su boda con Sergio Coloma.

Natalia Salas caminará con Shakira el 18 de noviembre. Foto: comosición LR/Instagram
Natalia Salas caminará con Shakira el 18 de noviembre. Foto: comosición LR/Instagram

Natalia Salas vivió un fin de semana lleno de emociones. Tras contraer matrimonio religioso con Sergio Coloma este sábado 15 de noviembre, la actriz compartió la invitación oficial que le hicieron para caminar con Shakira en su tercer concierto en Lima, programado para este 18 de noviembre. “No lo puedo creer. Gracias, gracias”, expresó al recibir el kit 'Caminando con la loba', según se ve en el video que compartió en sus redes sociales.

En el video se ve como la sorprenden en su departamento. En la descripción del post escribió: “Uno de los mejores regalos de bodas…”. Usuarios en redes sociales la felicitaron y aseguraron que se lo merece por ser una mujer valiente.

PUEDES VER: Natalia Salas se quiebra de emoción al llegar al altar en su mágica boda religiosa con Sergio Coloma

lr.pe

Natalia Salas caminará con Shakira gracias a un especial regalo de bodas

Shakira ofrecerá 3 conciertos en el Estadio Nacional, y será en su última fecha, el 18 de noviembre, donde Natalia Salas tendrá la oportunidad de acompañarla en el segmento especial 'Camina con la loba'. El anuncio llegó a través de una comitiva que acudió al hogar de la actriz para entregarle la invitación oficial: “Natalia, a nombre de Master Life te hacemos entrega del kit caminando con la loba”, se escucha decir.

La actriz compartió esta gran noticia después de celebrar su matrimonio con Sergio Coloma, en una emotiva ceremonia realizada en el Fundo Odría, donde estuvo rodeada de familiares y amigos cercanos. Ahora, además de vivir ese momento especial, Natalia Salas cumplirá uno de sus sueños: conocer a Shakira.

PUEDES VER: Madre de hija de Paco Bazán confirma que fueron pareja, pese a que él lo negó: 'Todos mis amigos lo conocen'

lr.pe

Anahí de Cárdenas dirigió emotiva ceremonia en boda de Natalia Salas

Durante la boda religiosa de Natalia Salas y Sergio Coloma, la actriz Anahí de Cárdenas se encargó de dirigir una emotiva ceremonia de arena. Como dama de honor, dedicó palabras profundas a los novios, destacando la fortaleza de su relación y el simbolismo del ritual. “El ritual de las arenas será nuestro pequeño testigo de cómo dos almas se entrelazan”, expresó mientras guiaba el momento.

Según explicó la actriz, cada color de arena representaba la esencia, historia y energía de ambos, y al verterlos juntos se formaba una mezcla inseparable. “Así como estas arenas no se pueden separar, tampoco lo que ustedes han decidido construir juntos”, añadió Anahí, conmoviendo a los asistentes.

