Anahí de Cárdenas protagoniza emotivo momento en la boda de Natalia Salas y Sergio Coloma: "Dos almas se entrelazan"

Anahí de Cárdenas fue la dama de honor en la boda Natalia Salas y Sergio Coloma. La actriz destacó la unión de los novios con un mensaje emotivo y un ritual simbólico durante la ceremonia.

Anahí de Cárdenas protagoniza emotivo momento en la boda de Natalia Salas y Sergio Coloma.
Anahí de Cárdenas protagoniza emotivo momento en la boda de Natalia Salas y Sergio Coloma. | Foto: composición LR/TikTok/Instagram

Natalia Salas y Sergio Coloma contrajeron matrimonio religioso este sábado 15 de noviembre. A la boda asistieron amigos cercanos de la pareja, así como algunos personajes del espectáculo. Una de ellas fue la actriz Anahí de Cárdenas, con quien la intérprete de Andrea Aguirre en 'Al fondo hay sitio' comparte una estrecha relación marcada por la solidaridad y el apoyo mutuo. En un clip compartido por el tiktoker Ric La Torre, se ve a la actriz protagonizar un emotivo momento durante la ceremonia de nupcias.

El detalle enterneció tanto a la pareja como a los asistentes. Asimismo, la actriz no dudó en recordarles que, desde este momento, ambos forman un solo camino y que el matrimonio implica apoyo constante, respeto y un compromiso que se fortalece día a día.

PUEDES VER: Natalia Salas se quiebra de emoción al llegar al altar en su mágica boda religiosa con Sergio Coloma

Anahí de Cárdenas dirigió ceremonia de arena en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma

En el clip, Anahí de Cárdenas, quien estuvo presente como dama de honor de Natalia Salas, dedicó unas emotivas palabras a los novios y los invitó a realizar un ritual de arena. Con este acto, la artista buscó que la unión de Natalia y Sergio se consolidara como un símbolo de fortaleza, equilibrio y compromiso, representado en la mezcla de colores que reflejan el camino que ahora recorrerán juntos.

"Esa conexión tan suya que todos los que los queremos hemos visto crecer. El ritual de las arenas será nuestro pequeño testigo de como dos almas se entrelazan. Una arena representa a Sergio, su esencia, su historia y todo lo que entrega con el corazón. Y la otra, representa a Natalia, su energía, su fuerza y todo lo que aporta para que esta unión tenga sentido", se le escucha decir.

Anahí de Cárdenas fue la dama de honor en la boda Natalia Salas y Sergio Coloma.

Anahí de Cárdenas fue la dama de honor en la boda Natalia Salas y Sergio Coloma.

"Cada granito significa un recuerdo, una emoción, un momento vivido, y al verterlo juntos sus arenas, se mezclarán para formar una sola composición. Y así como estas arenas no se pueden separar, tampoco lo que ustedes han decidido construir juntos", añadió.

Natalia Sales reaparece en redes sociales tras contraer matrimonio con Sergio Coloma

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz compartió fotos de su boda con Sergio Coloma, padre de su menor hijo. Asimismo, no dudó en compartir un bello mensaje por esta nueva etapa en su vida.

"Me casé con el amor de mi vida, ahora con la bendición de Dios y todos nuestros amigos y familiares. Estoy lo que le sigue a feliz y agradecida", se lee en la publicación.

