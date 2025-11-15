HOYSuscripcion LR Focus

Natalia Salas se quiebra de emoción al llegar al altar en su mágica boda religiosa con Sergio Coloma

La actriz peruana Natalia Salas y su esposo Sergio Coloma celebraron su unión en una ceremonia de ensueño en compañía de familiares y amigos cercanos, entre ellos Anahí de Cárdenas.

Natalia Salas y Sergio Coloma celebraron su boda religiosa este sábado 15 de noviembre.
Natalia Salas y Sergio Coloma celebraron su boda religiosa este sábado 15 de noviembre. | Foto: composición LR/Instagram/cathytazaens

La actriz peruana Natalia Salas vivió uno de los momentos más importantes de su vida al celebrar su boda religiosa con Sergio Coloma este sábado 15 de noviembre. La ceremonia, realizada en un ambiente íntimo y lleno de detalles, estuvo marcada por la emoción y la sensibilidad de la pareja, que ya había oficializado su unión civil a inicios del mes.

El esperado enlace reunió a familiares y amigos cercanos, entre ellos Anahí de Cárdenas, quien tuvo un papel especial en esta fecha. Uno de los instantes más conmovedores se vivió cuando Natalia apareció vestida de novia y, acompañada de su hijo, caminó hacia el altar visiblemente conmovida.

Natalia Salas deslumbra con su vestido de novia: "¡Por fin se me hizo!"

La boda religiosa de Natalia Salas y Sergio Coloma se convirtió en un acontecimiento inolvidable tanto para la pareja como para sus seguidores. La actriz de 38 años, con una sólida trayectoria en televisión y teatro, llegó al recinto visiblemente emocionada y con gran entusiasmo. "¡Por fin se me hizo!", declaró ante los medios mientras lucía su anillo y hacía su ingreso en un elegante carro vintage que acentuó el aire clásico de la celebración.

El vestido de novia, acompañado de un delicado velo, realzó la elegancia de Natalia en una ceremonia que supo equilibrar tradición y modernidad. Sergio, reconocido fotógrafo, optó por un sobrio smoking negro y aguardó con serenidad en el altar, donde recibió a su pareja con un beso que emocionó a todos los presentes.

Anahí de Cárdenas oficia ritual en boda religiosa de Natalia Salas y Sergio Coloma

Otro de los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo a cargo de Anahí de Cárdenas, quien dirigió un ritual simbólico de las arenas. En él, Sergio y Natalia vertieron cada uno un color distinto en un mismo recipiente, representando su unión indisoluble. "Así como esas arenas ya no se pueden separar, tampoco lo que ustedes han decidido construir juntos", expresó De Cárdenas en un video difundido por la productora Cathy Sáenz, una de las primeras en compartir imágenes de la conmovedora celebración.

La celebración se convirtió en un verdadero homenaje al amor y a la historia que la pareja ha forjado desde 2017, consolidando este nuevo capítulo como un símbolo de alegría y esperanza para quienes acompañan de cerca la vida personal y la trayectoria artística de la actriz.

Anahí de Cárdenas oficiando ritual simbólico durante la boda religiosa de Natalia Salas y Sergio Coloma. Foto: captura Instagram

Anahí de Cárdenas oficiando ritual simbólico durante la boda religiosa de Natalia Salas y Sergio Coloma. Foto: captura Instagram

¿Quiénes fueron invitados a la boda de Natalia Salas y Sergio Coloma?

Natalia Salas y Sergio Coloma convocaron a un selecto grupo de familiares, amigos y colegas del medio artístico. Entre los invitados destacó la presencia de Mónica Sánchez, quien expresó con emoción para La República: "Siempre se confía en el amor, lo mejor para 'Nati' y para Sergio". Gino Pesaressi, por su parte, declaró: "Feliz por los novios… son una gran pareja, se ve el amor que se tienen".

Otros rostros conocidos que se hicieron presentes fueron Diego Villarán. El joven actor recordó con cariño su vínculo con la Salas, quien dejó la serie 'Eres mi bien' para enfocarse en su segunda batalla contra el cáncer: "Ha sido mi mamá en la novela… que sean muy felices siempre". Asimismo, Kukuli Morante compartió un mensaje cargado de afecto: "Que viva el amor, gracias por darnos unas enseñanzas tan bonitas".

Boda religiosa de Natalia Salas y Sergio Coloma. Foto: Instagram/Cathy Sáenz

Boda religiosa de Natalia Salas y Sergio Coloma. Foto: Instagram/Cathy Sáenz

