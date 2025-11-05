HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¡Ya son marido y mujer! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten emotivas imágenes: "Juntos para siempre"

Natalia Salas se unió en matrimonio con Sergio Coloma este 5 de noviembre, en medio de su tratamiento contra el cáncer. La pareja reveló detalles emocionantes de su gran día.

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron este 5 noviembre.
Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron este 5 noviembre.

¡Natalia Salas y Sergio Coloma ya son esposos! Este miércoles 5 de noviembre, la actriz peruana y su pareja confirmaron su unión matrimonial a través de las redes sociales, compartiendo una emotiva fotografía en la que lucen sonrientes y muestran con orgullo los anillos que sellan su compromiso, además de otras imágenes de su día especial.

A sus 38 años, Natalia da este nuevo paso en medio de una etapa desafiante: actualmente enfrenta una segunda batalla contra el cáncer. En medio de esa situación, Sergio no dudó en expresar públicamente el apoyo hacia la madre de su hijo en su batalla contra la enfermedad, demostrando un apoyo incondicional que ha conmovido a sus seguidores.

PUEDES VER: Natalia Salas se despide de Mechita, su personaje en 'Eres mi bien', tras anunciar el regreso del cáncer: Lo llevaré siempre en el corazón

lr.pe

Natalia Salas y Sergio Coloma confirman que se casaron

Natalia Salas emocionó en sus redes sociales al confirmar este miércoles que en esta fecha se uniría en matrimonio con Sergio Coloma, padre de su hijo y su pareja desde el 2017. La recordada actriz de 'Eres mi bien' compartió imágenes de los preparativos, incluido un emotivo mensaje en señal de su compromiso: "Hoy es el gran día. Juntos para siempre", escribió.

Horas después, fue el fotógrafo de 41 años quien dio la primicia de que se dieron el "Sí, acepto". "Nos casamos", publicó en una historia junto a una captura donde ambos lucen sus anillos. Natalia vistió un elegante vestido blanco y un vistoso sombrero, mientras que Sergio optó por un traje negro y camisa blanca.

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron este 5 noviembre. Foto: captura Instagram

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron este 5 noviembre. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Novio de Natalia Salas le hace conmovedora promesa tras confirmarse que la actriz tiene cáncer nuevamente: Siempre juntos

lr.pe
