Espectáculos

María Pía Copello defiende a Mario Hart tras sufrir percance con su outfit para el concierto de Shakira: "Fue parte del momento"

La conductora aclaró que el accidente que arruinó su costoso outfit no fue culpa de su compañero Mario Hart, quien habría recibido críticas por su actitud.

María Pía Copello se sinceró sobre incidente con su outfit y defendió a Mario Hart. Foto: composición LR/difusión
María Pía Copello se sinceró sobre incidente con su outfit y defendió a Mario Hart. Foto: composición LR/difusión

María Pía Copello vivió un tenso e inesperado momento en pleno programa en vivo durante la celebración por los 555 episodios de 'Mande quien mande', luego de que una copa de vino cayera sobre la blusa que luciría en el próximo concierto de Shakira. Pese a que el incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, la conductora salió en defensa de Mario Hart y del 'Cuy Mágico', aclarando que todo fue un accidente.

El percance generó reacciones, memes, parodias en TikTok e incluso la respuesta de una reconocida marca de cuidado de ropa, lo que sorprendió a la presentadora. Aun así, María Pía Copello tomó con humor la situación que terminó arruinando por completo su lujosa blusa con pedrería Swarovski, la que planeaba lucir en la pasarela del esperado show de Shakira en Lima.

Shakira en Lima 2025: horarios, accesos, entradas, setlist y guía completa para su concierto en el Estadio Nacional

María Pía Copello se sinceró sobre incidente con su outfit y defendió a Mario Hart

Todo ocurrió cuando, en medio de la celebración en vivo, el 'Cuy Mágico', quien estaba en patines, perdió el equilibrio y chocó con Mario Hart. El exchico reality terminó empujando sin querer a la conductora de 'Mande quien mande', quien tenía una copa en la mano, provocando que el vino cayera directamente sobre su costosa blusa.

La conductora quedó afectada al ver su prenda completamente manchada, lo que obligó a cerrar abruptamente la emisión del programa. Sin embargo, luego del incidente, defendió a su compañero del programa: “Me apena que estén funando al Cuy y a Mario Hart, a quienes quiero muchísimo, porque sé que todo fue parte del momento”, expresó.

Horas después, María Pía Copello decidió pronunciarse en redes sociales, sorprendida por la magnitud del impacto del video viral. “Jamás pensé que algo tan espontáneo iba a volverse tema de conversación en todos lados. Abro mis redes y veo el video viralizado, parodias de tiktokers y hasta debates sobre lo que pasó", confesó.

Además, compartió que incluso una marca instaló un enorme panel en la vía pública para ofrecerle ayuda con las manchas. “Hoy me topo con un panel enorme donde Clorox Ropa ofrece ayudarme a quitar las manchas con el mensaje ‘Deja que la vida te manche’. De verdad, siento que todo esto se salió de control”, comentó entre risas. También grabó un video frente al anuncio, destacando lo rápido que la marca aprovechó el momento viral.

María Pía Copello se luce en la alfombra roja de los Premios Billboard y confiesa: '¡No puedo estar más feliz!'

lr.pe
