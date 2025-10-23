HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

María Pía Copello se luce en la alfombra roja de los Premios Billboard y confiesa: “¡No puedo estar más feliz!”

La conductora María Pía Copello brilló en la alfombra roja de los Premios Billboard en Miami, donde coincidió con sus compatriotas del Grupo 5, quienes también fueron parte del evento internacional.

María Pía Copello y Grupo 5 en los Premios Billboard 2025
María Pía Copello y Grupo 5 en los Premios Billboard 2025

La conductora peruana María Pía Copello deslumbró en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, celebrados este 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, donde coincidió con grandes figuras internacionales. La también creadora de contenido lució un elegante atuendo brillante de dos piezas y lució lujosas piezas de la marca Swarovski, cautivando a sus seguidores con su elegancia.

“¡No puedo estar más feliz! Este año fui invitada a los Premios Billboard de la Música Latina 2025. ¡Ya estoy aquí! Una experiencia increíble que muero por compartir con ustedes”, compartió la conductora de 'Mande quien mande' en sus redes sociales.

María Pía Copello impacta con su look en los Latin Billboard 2025

Desde Miami, María Pía Copello compartió con sus millones de seguidores su paso por la alfombra roja de los Latin Billboard 2025, donde destacó con un look lleno de brillo y sofisticación. La influencer también coincidió con los integrantes del Grupo 5, quienes asistieron al evento como representantes peruanos.

En las imágenes compartidas, se observa a la exconductora de 'Esto es guerra' posando junto a celebridades como Olga Tañón, con quien se tomó fotografías y conversó brevemente. Copello también aprovechó para grabar contenido exclusivo que posteriormente compartió en sus historias de Instagram, mostrando los momentos más especiales de la gala que reunió a lo mejor de la música latina.

PUEDES VER: ¡Orgullo peruano! Grupo 5 se luce en la Billboard Latin Music Week 2025 en Miami y deja en alto la cumbia del país

lr.pe

Peruanos brillan en los Premios Billboard 2025 en Miami

Además de María Pía Copello, otras figuras peruanas también representaron al país en esta prestigiosa premiación. Los integrantes del Grupo 5, Elmer, Andy y Christian Yaipén, así como el cantante Cesar BK, participaron en las actividades previas a la gala como parte de la Billboard Latin Music Week 2025, desarrollada en Miami.

El Grupo 5, con más de cinco décadas de trayectoria, fue parte del panel 'La cumbia y la explosión de la música tropical', compartiendo espacio con artistas de renombre como Olga Tañón y Guaynaa, donde conversaron sobre la evolución del género y su impacto en la industria internacional.

