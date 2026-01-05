Mario Hart utilizó sus redes sociales para comunicar su despedida de 'Mande quien mande', programa de América Televisión en el que participó durante tres años. A través de un mensaje en Instagram, el exchicoreality expresó su gratitud y resaltó la relevancia de esta etapa en su carrera.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida profesional. Después de 3 años de mucho aprendizaje, risas, retos y crecimiento, me despido de Mande Quien Mande”, escribió el conductor, dejando claro su orgullo por la experiencia vivida.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Mario Hart se despidió de 'Mande quien mande'.

Mario Hart y su agradecimiento al equipo de 'MQM'

El piloto destacó la labor de todas las personas que hicieron posible el programa. Desde producción hasta los técnicos, conductores y equipo creativo, Hart reconoció el esfuerzo diario que contribuyó al éxito del espacio televisivo.

“Gracias a cada persona que formó parte de este programa: producción, técnicos, conductores, equipo creativo y a todos los que trabajan detrás de cámaras y hacen posible que la magia suceda día a día. Me llevo grandes recuerdos, amistades reales y experiencias que voy a valorar siempre”, afirmó.

Mario Hart expresa su gratitud hacia el público

Además de agradecer a sus compañeros, Mario Hart recordó a los televidentes que acompañaron el programa con cariño y energía constante y reflejó el impacto que estos años dejaron en su carrera.

“Gracias también al público que nos acompañó, que estuvo ahí todos los días con su cariño, su apoyo y su energía. Ustedes son la razón de todo. Cierro este capítulo con gratitud y orgullo, sabiendo que lo vivido aquí deja huella. Los caminos continúan, los sueños siguen, y el cariño queda. Gracias, Mande Quien Mande. Hasta pronto”, concluyó el exchicoreality.