Espectáculos

Mario Hart anuncia su salida de ‘Mande quien mande’ tras tres años en América Televisión con conmovedor mensaje: “Hoy me toca cerrar una etapa”

El exchico reality Mario Hart compartió su emoción por los recuerdos y aprendizajes vividos junto al programa.

Mario Hart anuncia su salida de ‘Mande quien mande’.
Mario Hart anuncia su salida de ‘Mande quien mande’.

Mario Hart utilizó sus redes sociales para comunicar su despedida de 'Mande quien mande', programa de América Televisión en el que participó durante tres años. A través de un mensaje en Instagram, el exchicoreality expresó su gratitud y resaltó la relevancia de esta etapa en su carrera.

Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida profesional. Después de 3 años de mucho aprendizaje, risas, retos y crecimiento, me despido de Mande Quien Mande”, escribió el conductor, dejando claro su orgullo por la experiencia vivida.

Mario Hart se despidió de 'Mande quien mande'.

Mario Hart se despidió de 'Mande quien mande'.

Mario Hart y su agradecimiento al equipo de 'MQM'

El piloto destacó la labor de todas las personas que hicieron posible el programa. Desde producción hasta los técnicos, conductores y equipo creativo, Hart reconoció el esfuerzo diario que contribuyó al éxito del espacio televisivo.

Gracias a cada persona que formó parte de este programa: producción, técnicos, conductores, equipo creativo y a todos los que trabajan detrás de cámaras y hacen posible que la magia suceda día a día. Me llevo grandes recuerdos, amistades reales y experiencias que voy a valorar siempre”, afirmó.

Mario Hart expresa su gratitud hacia el público

Además de agradecer a sus compañeros, Mario Hart recordó a los televidentes que acompañaron el programa con cariño y energía constante y reflejó el impacto que estos años dejaron en su carrera.

Gracias también al público que nos acompañó, que estuvo ahí todos los días con su cariño, su apoyo y su energía. Ustedes son la razón de todo. Cierro este capítulo con gratitud y orgullo, sabiendo que lo vivido aquí deja huella. Los caminos continúan, los sueños siguen, y el cariño queda. Gracias, Mande Quien Mande. Hasta pronto”, concluyó el exchicoreality.

