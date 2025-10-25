HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

'Doble' de María Pía Copello sorprende al conducir ‘Mande quien mande’ y usuarios reaccionan: "Pía es la única"

La producción de ‘Mande quien mande’ (MQM) sorprendió a los televidentes al reemplazar por unos segundos a María Pía Copello con una 'doble' en plena transmisión en vivo.

María Pía Copello es la conductora del programa 'Mande quien mande'. Foto: composición LR/América TV
María Pía Copello es la conductora del programa 'Mande quien mande'. Foto: composición LR/América TV

La popular conductora de ‘Mande quien mande’ (MQM), María Pía Copello, sorprendió a los televidentes del programa de América TV luego de ser reemplazada por unos segundos por una supuesta doble en plena transmisión en vivo. “Lo primero que haría sería comprarme unos lentes porque no sé qué me pasa, no estoy viendo bien”, expresó ‘La Carlota’ al notar el inesperado cambio en el set.

El momento ocurrió durante la edición del 25 de octubre, cuando la animadora presentaba el premio del concurso para elegir la nueva voz masculina del grupo La Bella Luz. De pronto, una mujer apareció en su lugar frente a cámaras, provocando confusión y reacciones entre los televidentes, quienes comentaron sobre el curioso parecido entre ambas.

María Pía Copello se luce en la alfombra roja de los Premios Billboard y confiesa: '¡No puedo estar más feliz!'

lr.pe

¿María Pía Copello tiene una doble?

La mujer que reemplazó a María Pía Copello por unos segundos fue Lilian Schiappa Pietra, reconocida actriz peruana con participación en exitosas producciones nacionales como ‘De vuelta al barrio’ y ‘Junta de vecinos’. Su breve aparición en el programa se trató de una divertida broma de la producción que logró confundir a los televidentes.

Sin embargo, en redes sociales, las opiniones se dividieron. Algunos usuarios destacaron el ingenio del programa, mientras que otros afirmaron que la actriz no se parecía en nada a la carismática conductora. “Pía es única”, “No se parecen en nada” o “Lo único igual es el vestido rojo”, fueron algunos de los comentarios.

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

lr.pe

María Pía Copello brilló en los Premios Billboard 2025

Días antes de esta divertida escena, María Pía Copello vivió un importante momento en su carrera al asistir a los Premios Billboard de la Música Latina 2025, realizados el 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami. La presentadora peruana deslumbró en la alfombra roja con un elegante atuendo brillante de dos piezas y accesorios de la marca Swarovski.

“¡No puedo estar más feliz! Este año fui invitada a los Premios Billboard de la Música Latina 2025. ¡Ya estoy aquí! Una experiencia increíble que muero por compartir con ustedes”, expresó la también creadora de contenido en sus redes sociales, donde miles de seguidores destacaron su elegancia y carisma.

