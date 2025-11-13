María Pía Copello pasó de la alegría a la pena en menos de un día. Luego de haber hecho feliz a sus trabajadores al regalarles entradas y pases para desfilar junto a Shakira en el Estadio Nacional, la conductora de televisión vivió un percance en su programa del jueves 13 de noviembre, luego de que Mario Hart le echara, sin querer, un poco de vino en su outfit que supuestamente iba a lucir el día del concierto.

Al parecer, la popular conductora de ‘Mande quien mande’ (MQM) se quedó sin el vestuario exclusivo que luciría para ir al concierto que ofrecerá la cantante Shakira en el Estadio Nacional este 15, 16 y 18 de noviembre, pues en pleno programa en vivo su compañero de animación, Mario Hart, terminó manchando su llamativo outfit lleno de pedrería, cuando se alistaban para brindar por sus 555 programas.

María Pía Copello quedó desencajada en ‘MQM’



Antes de despedirse de los televidentes, María Pía Copello pidió a sus invitados acercarse para celebrar juntos. “Ya quiero que sea el concierto, pero ¿qué les parece si así, en modo Shakira, brindar por los 555 programas?”, dijo antes de pedir que le pasen una copa de vino. “Estamos de fiesta. Acérquense todos con confianza. Imagínense tantos momentos, tantas tardes juntos”, añadió antes de que Mario Hart le arruinara su traje, por culpa del cuy.

La conductora de América Televisión quedó en shock al ver su blusa totalmente manchada y el programa terminó abruptamente. Como se recuerda, la animadora decidió cumplir el reto que ‘La Carlota’ le hizo un día antes y por eso, presentó feliz su carísimo traje, que consistía en un pantalón plateado y una fina blusa con incrustaciones de pedrería Swarovski, la misma que quedó arruinada por completo luego que el ex chico reality le derramará una copa de vino.

María Pía Copello vivió un día lleno de emociones, desde la alegría por mostrar su outfit para el concierto de Shakira hasta la pena por un imprevisto en vivo. Foto: difusión.

Cabe indicar que ‘El Cuy’ de ‘Mande quien mande’ estaba en patines, por lo que habría perdido el equilibrio y tropezado con Mario Hart, haciendo que Copello termine con el rostro desencajado y ojos llorosos frente a cámaras. En medio del nerviosismo, María Pía indicó que iba a mandar a corte, pero luego dijo que era el fin del programa y abandonó el set.

María Pía lamenta el percance con Mario Hart



Fuera de cámaras, María Pía Copello contó que su vestuario era muy especial para su reencuentro con Shakira, y a pesar de que su equipo de producción hizo lo imposible para revertir la mancha, su blusa quedó totalmente arruinada. Señaló que en todos sus años de conductora nunca le había sucedido algo parecido, pues ella es muy cuidadosa con su vestuario y lo peor es que ahora no tiene qué ponerse para el concierto de Shakira.

“Este outfit lo vengo pensando y trabajando desde hace meses y no estoy hablando del dinero, sino del tiempo para bordar cada piedra, obviamente con la ilusión de lucir bien al lado de Shakira. Sé que Mario lo hizo de casualidad en medio de toda la euforia. Algo me decía que no me lo pusiera, pero quería lucir muy bien en el programa para cumplir el reto y ahora ha quedado así”, manifestó María Pía.

El video de la reacción de María Pía Copello se hizo viral en todas las redes sociales. Mientras algunos cibernautas indicaron que todo se trataría de una broma, otros usuarios no dudaron en solidarizarse con ella y hasta darle algunos consejos caseros de cómo podría dejar como nuevo su preciado vestido.

