María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

La conductora María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al abandonar Perú con toda su familia y expuso en sus redes sociales el inesperado motivo de esta decisión.

María Pía Copello, una de las figuras más mediáticas de la televisión peruana en los últimos días, ha generado revuelo tras anunciar que se ausentará por unos días de su programa en América TV, 'Mande quien mande'. A través de sus redes sociales, la conductora reveló que viajó fuera del Perú junto a su esposo Samuel Dyer y sus hijos, con el fin de tomarse unas vacaciones familiares ya programadas.

La también influencer compartió detalles del motivo detrás de su salida temporal: la celebración del cumpleaños número 15 de su hijo Vasco, una fecha que su familia decidió conmemorar con un viaje especial. Pese a los rumores de una posible salida definitiva del espacio “Mande quien Mande”, Copello dejó en claro que su alejamiento es momentáneo y tiene fecha de regreso.

María Pía Copello se va del Perú con toda su familia

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde María Pía Copello comunicó que emprendió un viaje en compañía de su esposo, el empresario Samuel Dyer, y sus tres hijos. El destino elegido fue Punta Cana, República Dominicana, lugar donde celebrarán en familia el cumpleaños de su segundo hijo, Vasco. "Nos vamos con la familia de vacaciones. Mi hijo Vasco cumplió 15 en mayo, pero habíamos planeado un viaje familiar por su happy (cumpleaños)", escribió la presentadora.

Copello, quien ha consolidado una amplia carrera en la TV peruana y se mantiene como una figura influyente en redes sociales, explicó que tanto ella como su esposo trabajan arduamente, por lo que decidieron priorizar un tiempo de calidad con sus hijos. “Papito y mamita trabajan duro y queríamos estar juntos unos días y disfrutar de nuestros pequeños, ya no tan pequeños”, agregó en su publicación.

A pesar de las especulaciones sobre su continuidad en 'Mande quien mande', la conductora de América Televisión aseguró que regresará pronto a la pantalla. “Los veo el jueves en 'Mande quien mande', gracias por entender que necesitamos estos días. Gracias además por los cientos de mensajes que me han llegado con tanto amor”, escribió agradecida, dejando claro que su rol en el programa continúa vigente.

