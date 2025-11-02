HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

“No sé cómo explicar lo que siento”, escribió la venezolana Korina Rivadeneira, quien sorprendió al dejar el Perú de manera inesperada y viajar a su país de origen sin su esposo, Mario Hart, ni sus hijos. 

Mario Hart y Korina Rivadeneira están juntos desde el 2017 y tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Facebook.
Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que dejó el Perú de manera inesperada para viajar a Venezuela. Lo hizo sin la compañía del padre de sus dos hijos, el conductor de ‘Mande quien mande’, Mario Hart.

Sin embargo, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ no explicó el verdadero motivo de su viaje ni por qué decidió hacerlo sola. Solo compartió un enigmático mensaje en sus historias de Instagram. “No sé cómo explicar lo que siento”, escribió.

Recientemente, la exchica reality contó que atravesó un difícil momento de salud hace cinco meses, cuando fue diagnosticada con alopecia emocional, una condición que le provocó la caída del cabello.  

PUEDES VER: Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: 'Es dificilísimo salir'

Korina Rivadeneira se va del Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela

La noche del sábado 1 de noviembre, Korina Rivadeneira desató revuelo al compartir en sus historias de Instagram una fotografía donde se le ve sentada en un avión. En la publicación, la modelo acompañó la instantánea con un mensaje, aunque sin explicar el motivo de su viaje, a dónde iba, y por qué lo hizo sola.

“No es un sentimiento, son millones. No sé cómo explicar lo que siento. De la mano de Dios en todo momento”, escribió la presentadora de ‘Desvelados’ de 33 años.

Horas más tarde, del domingo 2 de noviembre, la modelo publicó un video en el que mostró el proyecto Viarte, una de las esculturas más reconocidas de Caracas, confirmando así que su destino fue Venezuela.

PUEDES VER: María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

Korina Rivadeneira revela que combate contra la alopecia emocional

A través de un video en Instagram, Korina Rivadeneira confesó que hace cinco meses fue diagnosticada con alopecia emocional, una condición que le provocó una fuerte caída de cabello debido al estrés. Sin embargo, aseguró que viene recibiendo tratamiento y que ahora se siente mucho más recuperada emocionalmente.

“Estaba trabajando muchisisísimo, dormía poco o nada y constantemente me invadían pensamientos que me saboteaban. El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y se salía un montón de pelo, me bañaba y salía un montón más. Durante el día ni me tocaba el pelo porque sabía que me iba a salir hilitos de pelo, me comencé a preocupar porque era algo de todos los días y decía 'a este paso me voy a quedar calva’”, aseguró la modelo venezolana.

Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

Korina Rivadeneira se indigna con la presencia de tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional: “Nosotras deberíamos salir"

María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Diego Chávarri opina sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug y afirma: “Él tiene que comunicar”

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

Yiddá Eslava se conmueve por la poca audiencia de 'La habitación negra' y pide ayuda en redes: "¡Necesito un milagro!"

Óscar Junior de La Bella Luz rompe en llanto en pleno concierto por delicado motivo que le impidió continuar cantando

