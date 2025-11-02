Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

Mario Hart y Korina Rivadeneira están juntos desde el 2017 y tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Facebook.

Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que dejó el Perú de manera inesperada para viajar a Venezuela. Lo hizo sin la compañía del padre de sus dos hijos, el conductor de ‘Mande quien mande’, Mario Hart.

Sin embargo, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ no explicó el verdadero motivo de su viaje ni por qué decidió hacerlo sola. Solo compartió un enigmático mensaje en sus historias de Instagram. “No sé cómo explicar lo que siento”, escribió.

Recientemente, la exchica reality contó que atravesó un difícil momento de salud hace cinco meses, cuando fue diagnosticada con alopecia emocional, una condición que le provocó la caída del cabello.

Korina Rivadeneira se va del Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela

La noche del sábado 1 de noviembre, Korina Rivadeneira desató revuelo al compartir en sus historias de Instagram una fotografía donde se le ve sentada en un avión. En la publicación, la modelo acompañó la instantánea con un mensaje, aunque sin explicar el motivo de su viaje, a dónde iba, y por qué lo hizo sola.

“No es un sentimiento, son millones. No sé cómo explicar lo que siento. De la mano de Dios en todo momento”, escribió la presentadora de ‘Desvelados’ de 33 años.

Horas más tarde, del domingo 2 de noviembre, la modelo publicó un video en el que mostró el proyecto Viarte, una de las esculturas más reconocidas de Caracas, confirmando así que su destino fue Venezuela.

Korina Rivadeneira revela que combate contra la alopecia emocional

A través de un video en Instagram, Korina Rivadeneira confesó que hace cinco meses fue diagnosticada con alopecia emocional, una condición que le provocó una fuerte caída de cabello debido al estrés. Sin embargo, aseguró que viene recibiendo tratamiento y que ahora se siente mucho más recuperada emocionalmente.

“Estaba trabajando muchisisísimo, dormía poco o nada y constantemente me invadían pensamientos que me saboteaban. El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y se salía un montón de pelo, me bañaba y salía un montón más. Durante el día ni me tocaba el pelo porque sabía que me iba a salir hilitos de pelo, me comencé a preocupar porque era algo de todos los días y decía 'a este paso me voy a quedar calva’”, aseguró la modelo venezolana.