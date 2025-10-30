Susana Alvarado muestra su cirugía nasal: integrante de Corazón Serrano se operó por motivos de salud

En las recientes presentaciones de Corazón Serrano, Susana Alvarado ha sido la gran ausente. La talentosa cantante no ha podido unirse a la agrupación piurana debido a un descanso médico tras someterse a una cirugía estética en la nariz.

A pesar de ello, la ‘morena de oro’ ha expresado su deseo de regresar a los escenarios, lo que la ha llevado a enfocarse en su recuperación y en retomar su pasión por la música. Por esa razón, la artista de 27 años mostró por primera vez su nariz post operación, aunque con parches que facilitan una cicatrización adecuada.

Susana Alvarado muestra como quedó su nariz tras cirugía nasal

Susana Alvarado, conocida como la ‘morena de oro’, compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que muestra cintas protectoras en su nariz, acompañada del mensaje: “Les presento a mis amigas las cintas. Me acompañarán 24/7 por un rato”.

La cantante de cumbia, quien se sometió a una cirugía nasal por motivos de salud, explicó que la intervención fue necesaria debido a un tabique desviado que le generaba dificultades para respirar. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de su regreso a los escenarios con Corazón Serrano.

Susana Alvarado habló por primera vez sobre su relación con Paco Bazán

En una reciente entrevista con Trome, la cantante de Corazón Serrano compartió detalles sobre cómo maneja la dualidad entre su carrera musical y su vida personal con Pazo Bazán. “Es cierto que el tiempo que ambos tenemos, por nuestra profesión, para estar juntos lo buscamos, pero desde el día uno él lo sacó para compartir y yo también”, comentó Susana Alvarado acerca de su relación con el exarquero, con quien ha tenido la oportunidad de viajar fuera del país.

La artista también reflexionó sobre su decisión de mantener su vida privada alejada de la atención mediática. “Nunca he ventilado mi vida privada ni nada de mi familia, siempre ha sido todo reservado. Creo que he experimentado muchas cosas a su lado, Francisco es mi primera vez de muchas cosas. En estos 27 años me he privado de mucho, pero hoy estoy feliz y aprendiendo mucho. Es un camino largo, pero ahora ya no estoy sola”, expresó.