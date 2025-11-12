El 12 de noviembre, la expareja de Paco Bazán lo acusó públicamente de no cumplir con su hija menor. | Foto: Instagram

Paco Bazán se encuentra en el centro de una controversia familiar. El 12 de noviembre, Melissa Linares, madre de su última hija, apareció por primera vez en televisión nacional para denunciar públicamente que el conductor no cumple con la pensión alimenticia de la menor, fruto de una relación extramatrimonial del exarquero de Universitario de Deportes, por lo que habría decidido recurrir a la vía legal.

La acusación generó una ola de reacciones, especialmente por un audio en el que Bazán habría justificado su falta alegando que no recibe ingresos de unos programas. Horas después, el presentador compartió en Instagram un comunicado de su abogada, en el que se afirma que está al día con sus obligaciones y que no hay una demanda que haya sido notificada.

Paco Bazán se defiende tras acusaciones de Melissa Linares

A través de sus redes sociales, Paco Bazán difundió un pronunciamiento de su abogada, Lady Peña Jiménez, en el que se aclara la versión de Melissa Linares. "A la fecha, no existe proceso judicial notificado ni sentencia alguna que involucre al señor Bazán", se lee en el documento publicado en sus historias de Instagram.

La defensa también afirmó que el saliente de la cantante Susana Alvarado actualmente cumple con lo acordado con la madre de su hija menor. "Se deja constancia de que entre las partes existe un acta conciliatoria vigente sobre aumento de alimentos, la cual viene siendo cumplida de manera puntual y en su totalidad", señala el comunicado.

Abogada de Paco Bazán explica el audio de Paco Bazán

De acuerdo con el programa 'Arriba mi gente', Melissa Linares presentó un audio en el que Paco Bazán supuestamente afirmaba que no recibía pagos de los medios donde trabaja, lo que habría impedido cumplir con la pensión alimenticia. Ante esto, la defensa legal del conductor manifestó en el mismo comunicado: "Lamentamos profundamente que se haya descontextualizado una conversación privada entre las partes".

Según el documento, lo mencionado en el audio corresponde a un retraso puntual en los pagos de dos famosos canales, pero por responsabilidad única del presentador. "En dicha comunicación se hizo referencia a un presunto retraso en los pagos del canal ATV y Radio Ritmo Romántica; sin embargo, corresponde aclarar que dicha situación obedece únicamente a una deficiencia en la facturación por parte de mi patrocinado, quien asume la responsabilidad", argumentó la abogada.