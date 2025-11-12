Paco Bazán se defiende tras denuncia de alimentos de su expareja Melissa Linares: su abogada asegura que está al día con sus pagos
A través de su abogada, el conductor Paco Bazán se pronunció sobre las acusaciones de su expareja, Melissa Linares, con quien tuvo una hija fuera de su matrimonio con Janice.
- Revelan el monto de la pensión de alimentos que solicita Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán: incluye pago de nana y colegio
- Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"
Paco Bazán se encuentra en el centro de una controversia familiar. El 12 de noviembre, Melissa Linares, madre de su última hija, apareció por primera vez en televisión nacional para denunciar públicamente que el conductor no cumple con la pensión alimenticia de la menor, fruto de una relación extramatrimonial del exarquero de Universitario de Deportes, por lo que habría decidido recurrir a la vía legal.
La acusación generó una ola de reacciones, especialmente por un audio en el que Bazán habría justificado su falta alegando que no recibe ingresos de unos programas. Horas después, el presentador compartió en Instagram un comunicado de su abogada, en el que se afirma que está al día con sus obligaciones y que no hay una demanda que haya sido notificada.
TE RECOMENDAMOS
LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: Mi hija tiene necesidades
Paco Bazán se defiende tras acusaciones de Melissa Linares
A través de sus redes sociales, Paco Bazán difundió un pronunciamiento de su abogada, Lady Peña Jiménez, en el que se aclara la versión de Melissa Linares. "A la fecha, no existe proceso judicial notificado ni sentencia alguna que involucre al señor Bazán", se lee en el documento publicado en sus historias de Instagram.
La defensa también afirmó que el saliente de la cantante Susana Alvarado actualmente cumple con lo acordado con la madre de su hija menor. "Se deja constancia de que entre las partes existe un acta conciliatoria vigente sobre aumento de alimentos, la cual viene siendo cumplida de manera puntual y en su totalidad", señala el comunicado.
Comunicado de la abogada de Paco Bazán. Foto: Instagram
PUEDES VER: Paco Bazán se excusa ante denuncia de alimentos de su expareja y dice que no recibe sueldo: Estoy en S/300 en una cuenta
Abogada de Paco Bazán explica el audio de Paco Bazán
De acuerdo con el programa 'Arriba mi gente', Melissa Linares presentó un audio en el que Paco Bazán supuestamente afirmaba que no recibía pagos de los medios donde trabaja, lo que habría impedido cumplir con la pensión alimenticia. Ante esto, la defensa legal del conductor manifestó en el mismo comunicado: "Lamentamos profundamente que se haya descontextualizado una conversación privada entre las partes".
Según el documento, lo mencionado en el audio corresponde a un retraso puntual en los pagos de dos famosos canales, pero por responsabilidad única del presentador. "En dicha comunicación se hizo referencia a un presunto retraso en los pagos del canal ATV y Radio Ritmo Romántica; sin embargo, corresponde aclarar que dicha situación obedece únicamente a una deficiencia en la facturación por parte de mi patrocinado, quien asume la responsabilidad", argumentó la abogada.