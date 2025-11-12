Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

La madre de la última hija de Paco Bazán apareció por primera vez en televisión para exigir al conductor de 'El Deportivo en otra cancha' que cumpla con sus responsabilidades como padre. Según lo adelantado por el programa 'Arriba mi gente', la mujer habría iniciado una demanda por pensión de alimentos al exfutbolista.

"Mi hija tiene necesidades, estoy pidiendo que se cumpla lo que tiene que ser”, aseguró la madre de la hija del exfutbolista frente a las cámaras del programa, el cual difundirá sus declaraciones completas este miércoles 12 de noviembre a las 9:00 a. m. Hasta el momento, Paco Bazán no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la denuncia que lo acusan de incumplir con la manutención de su hija.

Madre de la hija de Paco Bazán lo habría demandado por incumplimiento de pensión de alimentos

La mujer, cuya identidad fue recientemente revelada, decidió presentarse ante las cámaras del programa 'Arriba mi gente' para exponer su situación y exigir el cumplimiento de lo acordado. Según indicó, Paco Bazán no estaría cumpliendo con las obligaciones económicas hacia su menor hija, por lo que decidió recurrir a la vía legal.

En el adelanto del programa, se le escucha afirmar con firmeza que su prioridad es el bienestar de su hija, fruto de la relación extramatrimonial del exarquero de Universitario de Deportes.

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quién son las madres de los menores?

Francisco Bazán, de 45 años, ha procurado mantener su vida familiar en reserva. En diversas entrevistas, la pareja de Susana Alvarado, reveló que tiene dos hijos dentro de su matrimonio con Janice, su esposa desde hace varios años. Aunque ella se mantiene alejada de los medios, el exfutbolista ha destacado su papel como madre y compañera, a quien calificó como “una mujer de valor, íntegra y amorosa”.

Sin embargo, el propio exarquero confirmó en una entrevista con Blanca Ramírez (conductora de Ritmo Romántica) que tuvo un tercer hijo producto de una relación extramatrimonial, aunque evitó mencionar el nombre de la madre. En aquella ocasión, reconoció públicamente a la menor y aseguró que la consideraba parte de su vida.

Ahora, tras la reciente denuncia televisada, la madre de esta última hija ha decidido romper su silencio y reclamar el cumplimiento de la pensión de alimentos, asegurando que su hija merece la atención y el respaldo de su padre.