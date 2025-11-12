¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Paco Bazán atraviesa un momento complejo en su vida personal. El conductor de televisión fue señalado públicamente por Melissa Linares, madre de su hija menor, por presunto incumplimiento de pensión alimenticia. La acusación, revelada en el programa 'Arriba mi gente' junto con un audio en el que Bazán supuestamente afirma no recibir pagos de sus programas, generó una fuerte reacción mediática.

Aunque Bazán fue respaldado por su abogada —quien aseguró que está al día con sus obligaciones y que no existe una notificación formal de demanda—, la situación ha despertado nuevamente el interés por su entorno familiar. El exarquero de Universitario de Deportes ha presentado públicamente a sus hijos, y según el pronunciamiento legal, mantiene con ellos un vínculo cercano, fomentando también la relación entre hermanos.

¿Cuántos hijos tiene el conductor Paco Bazán?

El presentador Paco Bazán tiene tres hijos: dos niñas —la mayor y la menor— y un varón. En noviembre de 2024, el conductor sorprendió al presentarlos públicamente por primera vez a través de un spot navideño difundido en sus redes sociales. El video, que mostraba escenas familiares junto a los menores, fue interpretado como un gesto de apertura en medio de una etapa de cambios personales.

Semanas antes, el conductor de 'El deportivo en la cancha' había generado revuelo en el podcast de Magaly Medina al revelar que uno de sus herederos nació durante un distanciamiento temporal con su entonces cónyuge. "Uno de ellos no es con mi esposa. Estábamos separados", confesó. Según explicó, aunque intentaron retomar la relación, consideraba que ella no había podido perdonar que tuviera un hijo con otra mujer.

Paco Bazán y Janice se casaron en 2005, luego de tres años de relación. Foto: Facebook

¿Quiénes son las madres de los herederos de Paco Bazán?

La madre de los dos primeros hijos de Paco Bazán es Janice, su pareja durante más de dos décadas. La relación terminó en 2023, luego de que el conductor admitiera haber tenido una infidelidad durante una etapa de distanciamiento. Aunque intentó recuperar el vínculo —incluso haciendo un voto de castidad—, a inicios de 2025 confirmó que estaban en proceso legal de divorcio. En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre una relación con Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, con quien más adelante hizo público su romance.

Melissa Linares Mori es madre de la hija menor de Bazán, concebida durante el periodo en que el conductor estuvo separado de Janice. En 2025, su nombre apareció por primera vez en medios tras cuestionar públicamente el compromiso económico del presentador respecto a la menor. Linares, de 33 años y natural de Lima, expuso su reclamo en televisión nacional, lo que desató una ola de reacciones en redes y medios.