Carlos Alcántara se quiebra en vivo en 'Yo soy' tras emotiva imitación de Leonardo Favio

¿Qué pasó con Cachín? El actor Carlos Alcántara sorprendió con su reacción a la audición de este imitador, quien volvió al casting de 'Yo soy', esta vez para imitar al ícono argentino Leonardo Favio.

'Yo soy' continúa en su casting de la segunda temporada.
'Yo soy' continúa en su casting de la segunda temporada. | Foto: composición LR/Latina

Un momento conmovedor se vivió en el último episodio de 'Yo soy'. Carlos Alcántara, miembro del jurado, no pudo contener la emoción tras presenciar una sensible imitación de Leonardo Favio en el casting. El concursante, quien años atrás ya había pisado el escenario del programa, regresó a Latina esta vez con una caracterización del legendario cantautor argentino.

Lo que nadie anticipaba era que su presentación no solo recibiría el respaldo unánime del jurado, sino que también provocaría una reacción profunda en Cachín. Esta situación tomó por sorpresa a sus compañeros Ricardo Morán y Jely Reátegui, quienes se percataron de su estado cuando el participante abandonó el set.

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: Tu artista no es comercial

Carlos Alcántara se quiebra en 'Yo soy' tras imitación de Leonardo Favio

Todo sucedió en un reciente casting de 'Yo soy' en Arequipa, transmitido el sábado 8 de noviembre, cuando el participante Héctor Uribe realizó su imitación de Leonardo Favio. El tema escogido por él fue 'La foto del carnet', una canción de fuerte carga emocional, no solo por la interpretación del cantante argentino, sino también por su profunda letra sobre las despedidas y el recuerdo persistente de una persona amada.

Carlos Alcántara, conocido por su carisma, comenzó a emocionarse durante la audición. Incluso al momento de emitir su veredicto, tras la aprobación de sus compañeros, apenas logró levantar el pulgar en señal de respaldo y pronunciar: "Yo digo que sí". Sin embargo, el quiebre de Cachín se produjo cuando Uribe finalmente abandonó el set.

'El reventonazo de la Chola' con Corazón Serrano derrotó en rating a 'Yo soy' y 'JB en ATV'

Cachín sorprende a Jely Reátegui y Ricardo Morán durante casting de Leonardo Favio

Al notar que Carlos Alcántara no podía ni hablar por la intensidad del momento, Ricardo Morán y Jely Reátegui se mostraron sorprendidos. En particular, la actriz optó por consolarlo mientras su compañero manifestaba que no sabía por qué se había conmovido de tal manera.

En redes sociales, las teorías no tardaron en surgir ante esta situación. Algunos seguidores de 'Yo soy' postularon que, tal vez, el artista pudo haber rememorado alguna situación profunda de su pasado. "El recuerdo de un viejo amor fallido lo remeció emocionalmente" y "Yo llorando al igual que Cachín, después de una canción que trae tantos recuerdos al corazón", fueron algunos comentarios en YouTube.

Más allá del momento emotivo, Héctor Uribe no solo conmovió a Carlos Alcántara y avanzó a la siguiente ronda del programa, sino que también compartió una anécdota inédita en el set. Según relató, su participación hace 15 años cambió su vida: una mujer que vio su audición desde Japón decidió contactarlo, y pese a la distancia, iniciaron una relación que culminó en matrimonio en 2016. Hoy, ambos viven en Perú y son padres de un niño de dos años.

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

‘El reventonazo de la Chola’ con Corazón Serrano derrotó en rating a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

‘El reventonazo de la Chola’ con Corazón Serrano derrotó en rating a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

Asaltan a ganadores de 'Yo soy': saquean restaurante de imitadores de Pimpinela y se llevan costosos equipos

Asaltan a ganadores de 'Yo soy': saquean restaurante de imitadores de Pimpinela y se llevan costosos equipos

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

