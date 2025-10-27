‘El reventonazo de la Chola’ con Corazón Serrano derrotó en rating a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’
El programa de la Chola Chabuca volvió a imponerse en sintonía e hizo 10,0 puntos de rating durante su edición especial de Halloween.
El sábado 25 de octubre, la competencia por el rating en la televisión peruana se intensificó, destacando la preferencia del público por ‘El Reventonazo de la Chola’, que superó a sus rivales, ‘Yo Soy’ y ‘JB en ATV’.
Este programa, que todavía está celebrando sus 18 años, continúa llenando los hogares peruanos con su mezcla de humor, música y amor. En una edición especial de Halloween, la Chola Chabuca recibió a reconocidos artistas como Sonia Morales, Milena Warthon, Skándalo y Corazón Serrano, ofreciendo un espectáculo repleto de risas y sorpresas.
¿Cuánto rating hizo ‘El reventonazo de la Chola’?
En cuanto a la audiencia, 'El Reventonazo de la Chola', conducido por Ernesto Pimentel, se posicionó en el primer lugar, alcanzando 10,0 puntos de rating entre las 8 p.m. y 10 p.m. En el segundo puesto, ‘Yo Soy’ registró 9,6 puntos, seguido por América Noticias con 8,2 puntos y La Noche Blanquiazul, que obtuvo 7,9 puntos. La noche dejó claro que el programa de América Televisión sigue siendo el favorito del público.
El programa de Latina, ‘Esta Noche’, alcanzó un rating de 7,0 puntos en su franja horaria de 9 p.m. a 11 p.m., posicionándose en el séptimo lugar de la clasificación general. Por su parte, ‘JB en ATV’ se ubicó en una posición inferior, logrando 5,1 puntos en la misma medición.