Espectáculos

‘El reventonazo de la Chola’ con Corazón Serrano derrotó en rating a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

El programa de la Chola Chabuca volvió a imponerse en sintonía e hizo 10,0 puntos de rating durante su edición especial de Halloween.  

El 'Reventonazo de la Chola' sigue celebrando su 18 aniversario. Foto: América TV.
El 'Reventonazo de la Chola' sigue celebrando su 18 aniversario. Foto: América TV.

El sábado 25 de octubre, la competencia por el rating en la televisión peruana se intensificó, destacando la preferencia del público por ‘El Reventonazo de la Chola’, que superó a sus rivales, ‘Yo Soy’ y ‘JB en ATV’.

Este programa, que todavía está celebrando sus 18 años, continúa llenando los hogares peruanos con su mezcla de humor, música y amor. En una edición especial de Halloween, la Chola Chabuca recibió a reconocidos artistas como Sonia Morales, Milena Warthon, Skándalo y Corazón Serrano, ofreciendo un espectáculo repleto de risas y sorpresas.

¿Cuánto rating hizo ‘El reventonazo de la Chola’?

En cuanto a la audiencia, 'El Reventonazo de la Chola', conducido por Ernesto Pimentel, se posicionó en el primer lugar, alcanzando 10,0 puntos de rating entre las 8 p.m. y 10 p.m. En el segundo puesto, ‘Yo Soy’ registró 9,6 puntos, seguido por América Noticias con 8,2 puntos y La Noche Blanquiazul, que obtuvo 7,9 puntos. La noche dejó claro que el programa de América Televisión sigue siendo el favorito del público.

El programa de Latina, ‘Esta Noche’, alcanzó un rating de 7,0 puntos en su franja horaria de 9 p.m. a 11 p.m., posicionándose en el séptimo lugar de la clasificación general. Por su parte, ‘JB en ATV’ se ubicó en una posición inferior, logrando 5,1 puntos en la misma medición.

‘El reventonazo de la Chola’ supera en el rating a ‘Yo soy’ y se corona como el programa más visto del fin de semana

Final de ‘Yo soy’ vence por primera vez en el rating a la Chola Chabuca: estos fueron los programas más vistos

‘Esto es guerra’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’ y ‘Magaly TV, la firme’: ¿cuántos puntos hizo?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Actriz Matilde León se emociona al mostrar lo enamorada que está de Stefano Salvini en su aniversario: “Vengo a presumir a mi novio”

Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

Hija mayor de Jefferson Farfán celebra el tricampeonato de la U, en el día del cumpleaños de su papá

Allison Pastor sorprende al confesar la edad de su padre tras causar impacto por su apariencia juvenil: “Me acompaña a todos lados”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Álvaro Paz de la Barra, esposo de Sofía Franco, anuncia demanda por 30 millones de dólares contra Magaly Medina: "Por daños a mi familia"

