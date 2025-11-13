HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anuncian la llegada de su primer bebé: "Abril 2026. Te esperamos"

¡Serán padres por primera vez! Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez confirmaron con un tierno video que están esperando un hijo, y la farándula nacional no tardó en celebrar la noticia.

Los esposos Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anunciaron que están esperando a su bebé un año y medio después de su matrimonio.
Los esposos Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anunciaron que están esperando a su bebé un año y medio después de su matrimonio. | Foto: composición LR/URPI-LR/Instagram

¡Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez serán padres por primera vez! Medio año después de celebrar su primer aniversario de casados, la querida pareja anunció con mucha emoción la llegada de su bebé. La noticia fue compartida el 12 de noviembre por ambos en sus redes sociales, donde publicaron un tierno video en el que, sin perder su esencia divertida, mostraban el vientre de embarazada de la bailarina y confirmaban la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Las reacciones en la publicación no tardaron en aparecer, entre ellas las de famosos de la farándula nacional, quienes celebran el nuevo paso en la vida del carismático comediante de 33 años y su esposa.

PUEDES VER: Mateo Garrido Lecca asegura que ya no recibe tanto ‘hate’ del público como años atrás: Me siento más respaldado

lr.pe

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anuncian la llegada de su primer bebé

"Abril 2026. Te esperamos", fue el breve mensaje que Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez escribieron en su publicación. Más allá de esas palabras, los esposos confirmaron el embarazo en el video que adjuntaron, donde ambos muestran entre broma su 'pancita', dejando en claro que pronto tendrán en sus brazos a su primer bebé.

De acuerdo con los esposos, quienes unieron su vida en matrimonio en abril de 2024, el nacimiento de su hija o hijo está anticipado para dentro de cinco meses, por lo que actualmente la reconocida coreógrafa profesional estaría atravesando el segundo trimestre de gestación.

PUEDES VER: Rosángela Espinoza le dice 'feo' a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: Esa chica está ciega

lr.pe

Farándula nacional celebra el embarazo de Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez

Al igual que los miles de usuarios en redes sociales que siguen a Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez, los famosos de la farándula nacional se sumaron a la alegría por el anuncio de la pareja en redes sociales, donde publicaron tiernos mensajes de felicitación, entre ellos el actor Andrés Wiese —quien actualmente se recupera de una delicada operación— y el comediante Jorge Luna.

La influencer Roxana Molina, por su parte, escribió: "Todo lo que empieza bien, ¡termina bien!". Asimismo, la productora Cathy Sáenz no ocultó sentirse conmovida por la noticia: "Me han hecho llorar… deseo que sean plenamente felices. Los quiero muchísimo".

