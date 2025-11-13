Helen Ballón, novia de Claudio Pizarro, revela tiernas imágenes del exfutbolista junto a su hija: "Lo manifesté con tanta fuerza"
Tras revelarse en los medios peruanos esta nueva faceta en la vida de Claudio Pizarro, su novia, Helen Ballón, presume con orgullo el lado amoroso del 'Bombardero de los Andes' con su pequeña.
Helen Ballón y Claudio Pizarro viven una etapa llena de ternura. A inicios de noviembre se confirmó que el recordado exfutbolista había tenido una hija tras separarse de su esposa, y ahora su actual pareja comparte con emoción el sólido vínculo que une a la pequeña con el 'Bombardero de los Andes'. A sus 37 años, la instructora de yoga ha formado junto a él una nueva familia en Alemania, donde el exdelantero reside desde hace muchos años.
Aunque en un inicio Helen revelaba detalles de esta etapa únicamente en su cuenta privada de Instagram, ahora lo hace públicamente en TikTok, donde sus seguidores no han tardado en felicitarla y celebrar con ella este momento de su maternidad.
Helen Ballón revela tiernas imágenes de Claudio Pizarro junto a su hija
"Lo manifesté con tanta fuerza que tengo un bebé con un hombre con Venus en Escorpio", escribió Helen Ballón en su video en TikTok. Con esta frase, la instructora de yoga aludió a la astrología para expresar la emoción de haber formado una familia junto a alguien que representa intensidad, pasión y profundidad en las relaciones, según su carta astral.
En el clip, la novia de Claudio Pizarro compartió imágenes inéditas del recordado excapitán de la selección peruana junto a su hija. Las muestras de cariño del 'Bombardero de los Andes' hacia la pequeña no pasaron desapercibidas y evidencian que, a sus 47 años, asume nuevamente la paternidad con entrega, ternura y sentido de compromiso.
Claudio Pizarro celebra la llegada de su cuarta hija
Claudio Pizarro compartió más de veinte años de su vida con Karla Salcedo, a quien conoció en el Liceo Naval y con quien se casó en 1999. De esa unión nacieron tres hijos: Claudio Jr., Antonella y Gianluca, el menor, quien llegó al mundo en 2005 y ha mostrado interés por el fútbol aunque mantiene un perfil bajo al igual que sus hermanos mayores. Tras dos décadas juntos, la pareja se habría separado en 2022, cerrando una etapa marcada por discreción.
Tiempo después, el exdeportista inició una nueva relación con Helen Ballón, instructora de yoga y artista peruana, diez años menor que él. A inicios de 2025, ambos recibieron a su hija Amara en Múnich, ciudad donde residen actualmente, aunque la noticia se confirmó en los medios peruanos tras varios meses, en noviembre, a través del programa 'Magaly TV, la firme' conducido por Magaly Medina.