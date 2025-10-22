HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Asaltan a ganadores de 'Yo soy': saquean restaurante de imitadores de Pimpinela y se llevan costosos equipos

Rossalia Timaná y Jhampier Pinedo, imitadores de Pimpinela, sufrieron el robo de su restaurante en Piura. Ladrones se llevaron equipos y pistas musicales, aunque dejaron intacto su trofeo de 'Yo soy'.

Rossalia Timaná y Jhampier Pinedo ganaron la primera temporada de 'Yo soy' 2019 con su imitación de Pimpinela.
Rossalia Timaná y Jhampier Pinedo ganaron la primera temporada de 'Yo soy' 2019 con su imitación de Pimpinela.

Los esposos Rossalia Timaná y Jhampier Pinedo, ganadores de la primera temporada de 'Yo soy' 2019 por su destacada imitación del dúo Pimpinela, atraviesan uno de los episodios más difíciles desde que decidieron apostar por el emprendimiento. Durante la madrugada del lunes 21 de octubre, su restaurante ubicado en la urbanización Los Tallanes, en Piura, fue asaltado por desconocidos que ingresaron al local y lo desmantelaron.

El establecimiento, concebido como una extensión de su carrera artística, fue saqueado por completo. Los delincuentes se llevaron equipos valorizados en miles de soles, incluyendo una tablet que almacenaba todas las pistas musicales con las que el dúo trabajaba en sus presentaciones. La pérdida no solo afecta su economía, sino también el corazón de un proyecto construido con años de esfuerzo y dedicación.

Asaltan restaurante de imitadores de Pimpinela: se llevan equipos y pistas musicales

Según expuso 'Latina noticias', el saqueo ocurrió al promediar las 3.00 a. m. del 21 de octubre, cuando los ladrones ingresaron al restaurante y cubrieron las cámaras para comenzar el robo. Así, con calma y en dos horas, conforme corroboraron las grabaciones, sustrajeron varios equipos electrónicos valorizados en miles de soles, incluyendo un televisor, equipos de sonido y la tablet que almacenaba las pistas musicales de los artistas piuranos.

Visiblemente afectado, Jhampier Pinedo narró que se descubrió el asalto cuando la persona que les alquila el espacio les llamó muy temprano ese día para alertarles que el portón del local estaba abierto. Al hablar sobre la pérdida de su material musical guardado en el iPad, dijo con la voz entrecortada: "Lo que más duele es eso. En nuestra tablet con la que trabajamos tenemos todas las pistas musicales que son parte de nuestro trabajo diario como artistas, y nos han dejado sin nada".

Trofeo de 'Yo soy' se salva de ser sustraído en asalto a imitadores de Pimpinela

En medio del desconcierto por el robo, Rossalia Timaná y Jhampier Pinedo encontraron un alivio inesperado: el trofeo que recibieron como ganadores de 'Yo soy' seguía intacto. "Gracias a Dios no se lo llevaron. Este trofeo es el único en Piura. Ningún piurano ganó 'Yo soy', solo nosotros. Lo tenemos exhibido para que la gente se tome fotos", declaró Pinedo, visiblemente afectado pero agradecido por conservar ese símbolo de su trayectoria.

La pareja piurana se consagró en la primera temporada del reality en 2019, imponiéndose con su imitación del dúo Pimpinela. En la final, vencieron al imitador de Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, tras superar varias rondas frente a decenas de participantes. Dos años más tarde, en 2021, cumplieron uno de sus mayores sueños: conocer a los verdaderos Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán, quienes llegaron a Lima como jurados de 'La voz senior'. "Hemos tocado el cielo al conocerlos", escribieron en sus redes sociales, emocionados por el encuentro.

