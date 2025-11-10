HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     
Entretenimiento

'El reventonazo de la Chola' con exintegrantes de Son del Duke y 'Esta noche' arrasan en rating y derrotan a 'Yo Soy' y 'JB en ATV'

El programa sabatino de Ernesto Pimentel, 'El reventonazo de la Chola' superó ampliamente a su competencia directa, alcanzando altos niveles de audiencia con invitados estelares como Dina Páucar y el elenco de Luz de Luna.

Ernesto Pimentel disfruta del éxito de sus programas sabatinos. Foto: Difusión
Ernesto Pimentel disfruta del éxito de sus programas sabatinos. Foto: Difusión

Durante el último fin de semana, 'El reventonazo de la Chola' se consolidó como el programa más visto de la televisión peruana, liderando con contundencia el ranking de audiencia. Bajo la conducción de Ernesto Pimentel, el espacio de entretenimiento logró imponerse frente a propuestas populares como 'Yo Soy' y 'JB en ATV', gracias a una edición cargada de música, humor y figuras reconocidas del espectáculo nacional.

Según cifras oficiales, 'El reventonazo de la Chola' alcanzó un promedio de 12.5 puntos de rating, mientras que su segunda propuesta en la misma franja horaria, 'Esta Noche', marcó 11.7 puntos. Con estos resultados, ambos programas no solo dominaron la noche del sábado, sino que también duplicaron y hasta triplicaron la audiencia de sus principales competidores.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: ‘El reventonazo de la Chola’ supera en el rating a ‘Yo soy’ y se corona como el programa más visto del fin de semana

lr.pe

¿Cuánto de rating hizo 'El reventonazo de la Chola'?

La edición más reciente de 'El reventonazo de la Chola' logró un importante 12.5 de rating, posicionándose como líder absoluto del prime time sabatino. Este episodio tuvo como atractivo principal la participación de invitados como Yiddá Eslava, Dina Páucar, el elenco de la exitosa telenovela Luz de Luna y los exintegrantes del grupo Son del Duke, quienes animaron el set con una nostálgica presentación musical.

En contraste, los programas rivales no lograron mantener el interés del público. 'Yo Soy', el reality de imitadores, solo alcanzó los 6.8 puntos de rating, mientras que 'JB en ATV', el espacio humorístico de Jorge Benavides, quedó rezagado con apenas 4.1 puntos.

Ernesto Pimentel agradeció públicamente el apoyo recibido. “Me siento muy feliz por el respaldo, el apoyo y la respuesta positiva del público para 'El reventonazo' y 'Esta Noche'. Nosotros somos un equipo que trabajamos pensando en llevar cada sábado el mejor entretenimiento a las familias”, expresó el conductor.

El éxito de ambas producciones también se ha visto reforzado por la presencia constante de artistas de renombre. En 'Esta Noche', por ejemplo, se presentaron Corazón Serrano y Dilbert Aguilar, aportando al alto desempeño en el rating con 11.7 puntos.

Notas relacionadas
Ale Seijas revela entre lágrimas el sacrificio que hizo por entrar a Son del Duke y cómo todo se arruinó: "No todo es color de rosa"

Ale Seijas revela entre lágrimas el sacrificio que hizo por entrar a Son del Duke y cómo todo se arruinó: "No todo es color de rosa"

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro se conmueve al revelar la dura batalla que su hermana menor enfrentó contra el cáncer: "Todo lo hago por ella"

Xiomy Kanashiro se conmueve al revelar la dura batalla que su hermana menor enfrentó contra el cáncer: "Todo lo hago por ella"

LEER MÁS
Daniela Darcourt revela en 'Esta noche' que sigue amando a Waldir Felipa y lo defiende de ataques: "Jamás me ha faltado el respeto"

Daniela Darcourt revela en 'Esta noche' que sigue amando a Waldir Felipa y lo defiende de ataques: "Jamás me ha faltado el respeto"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cantante Salim Vera se casó con Claudia Sobenes en romántica ceremonia realizada en Arequipa

Cantante Salim Vera se casó con Claudia Sobenes en romántica ceremonia realizada en Arequipa

LEER MÁS
Carlos Zambrano enfurece y amenaza a reporteros de 'Amor y fuego': "Te quito la cámara y les pego a los dos"

Carlos Zambrano enfurece y amenaza a reporteros de 'Amor y fuego': "Te quito la cámara y les pego a los dos"

LEER MÁS
Guns N' Roses en Lima: este es el posible setlist del concierto en el Estadio Nacional

Guns N' Roses en Lima: este es el posible setlist del concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Reina de belleza Alison Montaño Guerrero muere en un trágico accidente en México junto a su pareja, una semana después de haber sido coronada

Reina de belleza Alison Montaño Guerrero muere en un trágico accidente en México junto a su pareja, una semana después de haber sido coronada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Entretenimiento

The Killers Perú 2025: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Costa 21

Cantautora Maya Endo niega que su música sea para gente privilegiada y responde a sus haters: “Mi música es para todos”

La historia detrás de 'Amor eterno', la icónica canción de Juan Gabriel que revive en la serie documental de Netflix

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025