Durante el último fin de semana, 'El reventonazo de la Chola' se consolidó como el programa más visto de la televisión peruana, liderando con contundencia el ranking de audiencia. Bajo la conducción de Ernesto Pimentel, el espacio de entretenimiento logró imponerse frente a propuestas populares como 'Yo Soy' y 'JB en ATV', gracias a una edición cargada de música, humor y figuras reconocidas del espectáculo nacional.

Según cifras oficiales, 'El reventonazo de la Chola' alcanzó un promedio de 12.5 puntos de rating, mientras que su segunda propuesta en la misma franja horaria, 'Esta Noche', marcó 11.7 puntos. Con estos resultados, ambos programas no solo dominaron la noche del sábado, sino que también duplicaron y hasta triplicaron la audiencia de sus principales competidores.

¿Cuánto de rating hizo 'El reventonazo de la Chola'?

La edición más reciente de 'El reventonazo de la Chola' logró un importante 12.5 de rating, posicionándose como líder absoluto del prime time sabatino. Este episodio tuvo como atractivo principal la participación de invitados como Yiddá Eslava, Dina Páucar, el elenco de la exitosa telenovela Luz de Luna y los exintegrantes del grupo Son del Duke, quienes animaron el set con una nostálgica presentación musical.

En contraste, los programas rivales no lograron mantener el interés del público. 'Yo Soy', el reality de imitadores, solo alcanzó los 6.8 puntos de rating, mientras que 'JB en ATV', el espacio humorístico de Jorge Benavides, quedó rezagado con apenas 4.1 puntos.

Ernesto Pimentel agradeció públicamente el apoyo recibido. “Me siento muy feliz por el respaldo, el apoyo y la respuesta positiva del público para 'El reventonazo' y 'Esta Noche'. Nosotros somos un equipo que trabajamos pensando en llevar cada sábado el mejor entretenimiento a las familias”, expresó el conductor.

El éxito de ambas producciones también se ha visto reforzado por la presencia constante de artistas de renombre. En 'Esta Noche', por ejemplo, se presentaron Corazón Serrano y Dilbert Aguilar, aportando al alto desempeño en el rating con 11.7 puntos.