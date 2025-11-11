El conductor de televisión Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, cuestionó duramente el reciente pedido que hiciera la actriz Yiddá Eslava en redes sociales, donde solicitó apoyo del público para su nueva película 'La habitación negra'. La cinta, estrenada en cines peruanos a inicios de noviembre de 2025, no ha logrado obtener el respaldo esperado en taquilla, lo que motivó a la exintegrante de realities a expresar públicamente su frustración y a pedir a sus seguidores que asistan a las salas.

Durante la emisión del programa 'Amor y fuego', González y su compañera Gigi Mitre abordaron el tema sin filtros. El conductor no dudó en expresar que el público tiene derecho a decidir qué productos consumir y que no se le puede imponer una película bajo argumentos emocionales. "No estamos para hacer beneficencia", dijo en referencia a la actitud de la actriz, generando controversia entre los televidentes y usuarios en redes.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Rodrigo González contra Yiddá Eslava por pedir que vean su película

El pasado martes 11 de noviembre en 'Amor y fuego', Rodrigo González arremetió contra Yiddá Eslava luego de que esta compartiera en redes sociales mensajes dirigidos a sus fans para que acudan a ver 'La habitación negra', película que produce y protagoniza junto a Pietro Sibille y más actores. El filme, estrenado el 30 de octubre, no ha tenido una acogida favorable, registrando salas con poca asistencia.

González fue directo al manifestar que el público no está obligado a consumir algo solo por tratarse de una producción nacional o por empatía con sus realizadores. “Está buena la autoconfianza, pero sobrevalorarte hace que a veces el público te ubique”, señaló al referirse a la insistencia de Eslava. “Uno tiene que apoyar lo que le gusta, los peruanos también trabajan duro para ganarse el sueldo, no vamos a andar de beneficencia pública”, añadió con dureza.

Gigi Mitre opina sobre 'La habitación negra' de Yiddá Eslava

Gigi Mitre también intervino durante el segmento, señalando que la falta de éxito en taquilla puede estar relacionada con el boca a boca negativo o con una desconexión entre el producto y las expectativas del espectador. “Para que una película sea exitosa, tiene mucho que ver la pasada de voz. Si lamentablemente las salas no se están llenando, es porque la gente no ha tenido buenas referencias o no le ha gustado”, expresó la conductora.

'La habitación negra' fue presentada como un thriller psicológico, y según la promoción realizada por sus creadores, buscaba marcar un antes y un después en la producción cinematográfica independiente del país. Sin embargo, a pocos días de su estreno, los resultados no han sido los esperados, lo que ha generado una ola de comentarios, tanto de apoyo como de crítica, en redes sociales.