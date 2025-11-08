HOYSuscripcion LR Focus

Yiddá Eslava considera que acusaciones de Natalia Otero influyeron en la poca acogida de su película

La actriz cree que las declaraciones hechas semanas atrás por la 'Payasita', amiga de su ex Julián Zucchi, sobre su relación familiar asociaron un impacto negativo en el público hacia su película 'La habitación negra'. 

Yiddá Eslava se refirió a las pasadas declaraciones de Otero sobre ella. Foto: Composición LR/Latina
Yiddá Eslava se refirió a las pasadas declaraciones de Otero sobre ella. Foto: Composición LR/Latina

Yiddá Eslava estrenó el pasado 30 de octubre la película 'La habitación negra', un thriller psicológico protagonizado y producido por su autoría. Sin embargo, desde su estreno en salas nacionales tuvo un frío recibimiento por parte de la audiencia, lo que derivó en que Eslava hiciera un llamado en redes para que vayan a ver su proyecto. En dicho escenario, la actriz declaró recientemente que la poca acogida de su proyecto también tuvo que ver con el impacto negativo que ocasionaron las acusaciones hechas por Natalia Otero en contra de ella semanas atrás.

A través del programa 'Arriba mi gente', Yiddá señaló que lo dicho por la 'Payasita', amiga cercana de su expareja Julian Zucchi, afectó su imagen y ello influyó en una percepción negativa del público hacia su película. "Yo creo que tuvo mucho que ver porque la gente justamente no quiere, o sea, si no se hubiese asociado a esa parte negativa, creo que la gente lo hubiese recibido de otra manera totalmente distinta", sostuvo.

Como se recuerda, Natalia Otero acusó a la excombatiente de presuntamente dejar que Zucchi solo viera a sus hijos por dos horas semanales debido a la serie de denuncias que puso en su contra; sin embargo, dichas declaraciones fueron desmentidas totalmente por Yiddá en su momento.

PUEDES VER: Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Yiddá Eslava afirma que llevará su vida personal en privacidad

De igual manera, Eslava se mostró muy en contra de que sus asuntos familiares con el argentino Julián Zucchi hayan sido ventilados por terceras personas, y que eso haya perjudicado de alguna forma a su trabajo. Además, precisó que desea manejar su vida personal de manera privada, tal como lo viene haciendo al lado de su nueva pareja, el fotógrafo Ángel Fernández.

"Los terceros salen sobrando. (...) Yo estaba muy bien con Julián coordinando las situaciones de nuestros hijos y estaba todo manejándose en la privacidad como quiero llevar mi vida. Por eso no muestro tanto a mi novio, porque ya no quiero exponer mi vida sentimental, quiero mostrarme como la artista", expresó la productora, que segundos después volvió a remarcar que lo dicho por Otero "influyó mucho" en la poca aceptación de 'La habitación negra'.

