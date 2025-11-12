HOYSuscripcion LR Focus

Christian Ysla decepcionado con los peruanos tras críticas a Yiddá Eslava: "Somos bestias que se burlan del animal que está herido"

El actor Christian Ysla aseguró que no es amigo de Yiddá Eslava ni ha visto 'La habitación negra'. Aun así, decidió pronunciarse ante lo que considera una situación preocupante que "supera todo".

Yiddá Eslava recibió fuertes críticas tras pedir al público que vean su película 'La habitación negra'.
Yiddá Eslava recibió fuertes críticas tras pedir al público que vean su película 'La habitación negra'. | Foto: composición LR/Facebook/TikTok

Christian Ysla no ocultó su decepción con el público peruano tras las críticas que viene recibiendo Yiddá Eslava. La comediante se vio envuelta en una polémica luego de pedir a sus seguidores que asistieran al cine a ver 'La habitación negra' —película que ella misma produce y protagoniza— al día siguiente de su estreno, tras registrar una convocatoria inicial pobre. Lo que comenzó como un llamado para apoyar el cine nacional pronto se convirtió en una ola de comentarios negativos que cuestionaban no solo la calidad del proyecto, sino también a la propia artista.

Ante esta situación, Ysla utilizó sus redes sociales para respaldar a Yiddá, quien hipotecó su departamento para financiar el largometraje, sin imaginar que este no tendría la recepción esperada y sería retirado de varias salas en cuestión de días.

Rodrigo González se pronuncia tras pedido de Yiddá Eslava a sus fans para ver su película: No vamos a andar de beneficencia

lr.pe

Christian Ysla decepcionado tras críticas a Yiddá Eslava

El 12 de noviembre, Christian Ysla compartió en TikTok una fuerte reflexión. "¿Hasta cuándo los peruanos tendremos como deporte destruir al que ya está vencido?", escribió en la descripción del post. En su video, el actor aclaró que no es amigo de Eslava ni ha visto 'La habitación negra', pero eso no le impidió pronunciarse sobre lo que considera un ataque desmedido.

"Me ha dejado mucho que pensar el aluvión de comentarios", manifestó. Aunque reconoció que nadie está obligado a consumir arte ni a apoyar el cine nacional, y que todos tienen derecho a opinar, consideró que el caso de Eslava ha cruzado una línea. "Yiddá ya perdió: casi nadie fue a ver su película, por los comentarios de la mayoría, es mala, y seguramente ha perdido un montón de dinero. Entonces, ¿por qué seguir golpeando al vencido o vencida?", cuestionó.

Yiddá Eslava se quiebra tras fuertes críticas por pedir que vayan a ver su película: No quise obligar a la gente a ir al cine

lr.pe

Christian Ysla sobre caso de Yiddá Eslava: "Somos las bestias que se burlan del animal herido"

En su mensaje, Christian Ysla fue más allá de la defensa puntual y lanzó una crítica directa al público nacional. "Parece que los peruanos ya no solo somos los cangrejos en un balde que no dejan que otros salgan, ahora somos las bestias que se burlan del animal que está herido", afirmó. Para él, la reacción masiva contra Eslava no se justifica, incluso si su proyecto no cumplió con las expectativas y ella no tuvo las palabras adecuadas. "¿Que Yiddá no ha sabido comunicarse? Sí. ¿Que te cae mal? Ok. ¿Que es mala su película? Es posible. ¿Pero eso es suficiente para burlarse de esa forma?", añadió.

Más adelante, el actor de 52 años reafirmó su respaldo a la productora, quien se ha mostrado afectada públicamente ante esta situación. "Darle tanto espacio a burlarse y destruir a alguien que ha perdido tanto es penoso. Fuerza, Yiddá. Ojalá te levantes pronto y les puedas responder con tu trabajo a tantos peruanos que viven de destruir al otro", sentenció.

La reflexión del también comediante generó reacciones encontradas entre sus seguidores. Mientras algunos respaldan la postura de Ysla y destacan su empatía, otros aseguran que Yiddá provocó al público con su actitud.

