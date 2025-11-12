HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

La periodista Mávila Huertas se dio una nueva oportunidad en el amor al retomar su relación con el escritor Roberto Reátegui, con quien se divorció en 2013, luego de años de relación.

Mávila Huertas y Roberto Reátegui se casaron en 2009. Foto: composición LR/difusión
Mávila Huertas y Roberto Reátegui se casaron en 2009. Foto: composición LR/difusión

La reconocida periodista Mávila Huertas atraviesa una etapa de felicidad en su vida personal tras confirmar públicamente su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui, con quien estuvo casada entre 2009 y 2013. Luego de doce años separados, la conductora del noticiero “Ocurre ahora” sorprendió al revelar que se ha dado una nueva oportunidad en el amor con el escritor y periodista, después de haber cerrado un breve romance con el exministro Miguel Castillo.

En declaraciones al programa 'Magaly TV, la firme', Huertas fue abordada por las cámaras a su llegada al canal ATV, donde no dudó en responder con una sonrisa sobre el vínculo que la une nuevamente a Reátegui. “Roberto ha vuelto a mis redes sociales. Estoy muy contenta y creo que él también”, expresó la comunicadora, confirmando lo que hasta ese momento era un secreto a voces.

Mávila Huertas se muestra feliz al reencontrarse con Roberto Reátegui tras 12 años de haberse separado

Durante la emisión del programa de Magaly Medina, se presentó un informe que detalló la reaparición de la pareja en diversos eventos y publicaciones en redes sociales. Las imágenes mostraron a Mávila Huertas y Roberto Reátegui compartiendo cenas, viajes y momentos de complicidad, además de intercambiar múltiples “me gusta” en sus cuentas personales.

Lejos de ocultar su felicidad, la conductora de noticias respondió con firmeza a la exposición mediática, asegurando que no tiene nada que esconder. “Lo que se ve, no se pregunta”, dijo la periodista, dejando entrever que atraviesa una etapa plena en el plano personal.

¿Quién es Roberto Reátegui y por qué se divorció de Mávila Huertas?

Roberto Reátegui es un reconocido escritor y periodista peruano, nacido en Lima en 1959. Es padre de dos hijos, Sebastián y Paloma Reátegui, fruto de su relación con la también periodista Mónica Delta. Su historia con Mávila Huertas comenzó varios años antes de su matrimonio, y en 2009 decidieron unir sus vidas en una ceremonia privada.

Sin embargo, su relación terminó en 2013, luego de diferencias personales y proyectos de vida distintos. En una entrevista pasada, Huertas confesó que, pese a mantener un vínculo sólido, comenzaron a distanciarse. “La relación era muy sólida, pero llegó un momento en el que estábamos fuera de sincronía. Él ya tenía hijos y yo no. Me dolió que no quisiera tener más, y me alejé de él”, reveló la periodista.

