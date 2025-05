Laura Bozzo responde fuerte tras confirmarse que recibió US$9.400 de ‘Chibolín’: “Me vale madre”

El programa de Mávila Huertas ‘Ocurre ahora’ finalmente reveló el nombre de la polémica presentadora que recibió dinero por parte de Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, actualmente en la cárcel. Tal como ya lo había adelantado horas antes Magaly Medina, se trataba de Laura Bozzo, quien actualmente radica en México.

Según el reportaje emitido por ATV, la llamada ‘defensora de los pobres’ recibió una transferencia de 9.400 dólares. Ante la exposición del caso, la conductora peruana rompió su silencio y le concedió una entrevista al noticiero de Mávila Huertas, donde aseguró que ese monto de dinero corresponde al pago de una entrevista que ella aceptó brindar.

Laura Bozzo se defiende tras revelarse que ‘Chibolín’ le entregó 9.400 dólares

Desde México, Laura Bozzo, de 73 años, salió al frente luego del reportaje emitido por ATV que reveló que recibió una transferencia de 9.400 dólares por parte de Andrés Hurtado. La conductora se mostró muy molesta y aclaró que el pago fue por una entrevista que le realizaron.

“El que no la debe, no la teme. Yo cobro por entrevistas, punto. Si a mí la entrevista me la manda una persona que, según Andrés, es de su equipo, ¿yo qué voy a investigar? A mí qué mier... me importa. A mí me vale madre quién sea. A mí me pagan por un servicio, punto”, declaró la abogada de profesión.

Bozzo también aclaró que, hasta el momento, no ha sido citada por la fiscalía peruana. Sin embargo, aseguró que no tendría inconvenientes en regresar al país si fuese necesario.

“Yo he estado en peores problemas en Perú, en la época de Zaraí y nunca me moví de Perú, siempre di la cara. No soy ninguna cobarde que se esconde detrás de nadie. Yo tengo los huev... para si me citan, obviamente agarro mi avión y me voy para allá. El que no la debe no la teme. Yo no tengo nada malo que he hecho, yo di una entrevista y la entrevista ahí está”, compartió Laura Bozzo al noticiero ‘Ocurre ahora’.

Magaly Medina estropeó noticia bomba de Mávila Huertas

Mávila Huertas había generado gran expectativa al anunciar que el jueves 1 de mayo revelaría en su noticiero el nombre de la conductora que recibió dinero por parte de Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Sin embargo, Magaly Medina se adelantó a la primicia y decidió usar sus redes sociales para despejar rumores que la señalaban a ella, revelando que la mencionada figura era, en realidad, Laura Bozzo.

“Es increíble cómo la gente especula sin tener en cuenta nada, sin pensar dos segundos, a raíz de una promoción de intriga que está realizando el noticiero de mi canal. En redes sociales, mis haters comienzan a jugar con mi nombre y eso no lo voy a permitir. El nombre de la persona que anuncian es Laura Bozzo”, declaró indignada la popular ‘Urraca’.